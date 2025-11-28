狄美摩亞膠樣宣傳《石油天王》第2季 奧瑪花曼罕有拍劇背成尺厚劇本冇難度｜洛杉磯直擊

美國派拉蒙電視網（Paramount Network）繼《黃石》（Yellowstone）的高峰之後，製作人Taylor Sheridan再創新紀錄，其編劇的全新美劇《石油天王》（Landman）第2季在11月上架成為最高串流點播節目之一，創下高達9200萬收看佳績。

比利卜自認記憶力好 《石油天王》描述在美國德州石油鑽井平台背工人們的辛勞生活和億萬富翁互相勾心鬥角的故事；由多位紅星如狄美摩亞（Demi Moore）、比利卜科頓（Billy Bob Thornton）、森艾利略（Sam Elliott）、Jon Hamm聯合主演，內容極之豐富，更請來著名美式足球隊Dallas Cowboys大老闆Jerry Jones客串演出。 第2季更由Andy Garcia主演墨西哥販毒頭目，跟Billy Bob大有對手戲，極具睇頭。劇中Billy Bob所飾的Tommy分別有很多抵死和有意思的對白，Billy Bob更笑說他的記憶力很好，也很容易把數頁長的對白稿記熟，還會加進一些感情進去，令到角色更真實。派拉蒙對此劇十分之重視，安排狄美摩亞、比利卜科頓、Andy Garcia在比華利山的London酒店宣傳造勢，只見狄美摩亞當日臉部表情生硬，膠樣比起拍攝話題電影《完美物質》（The Substance）時更為嚴重。