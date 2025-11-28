狄美摩亞膠樣宣傳《石油天王》第2季 奧瑪花曼罕有拍劇背成尺厚劇本冇難度｜洛杉磯直擊

美國派拉蒙電視網（Paramount Network）繼《黃石》（Yellowstone）的高峰之後，製作人Taylor Sheridan再創新紀錄，其編劇的全新美劇《石油天王》（Landman）第2季在11月上架成為最高串流點播節目之一，創下高達9200萬收看佳績。
比利卜自認記憶力好
《石油天王》描述在美國德州石油鑽井平台背工人們的辛勞生活和億萬富翁互相勾心鬥角的故事；由多位紅星如狄美摩亞（Demi Moore）、比利卜科頓（Billy Bob Thornton）、森艾利略（Sam Elliott）、Jon Hamm聯合主演，內容極之豐富，更請來著名美式足球隊Dallas Cowboys大老闆Jerry Jones客串演出。
第2季更由Andy Garcia主演墨西哥販毒頭目，跟Billy Bob大有對手戲，極具睇頭。劇中Billy Bob所飾的Tommy分別有很多抵死和有意思的對白，Billy Bob更笑說他的記憶力很好，也很容易把數頁長的對白稿記熟，還會加進一些感情進去，令到角色更真實。派拉蒙對此劇十分之重視，安排狄美摩亞、比利卜科頓、Andy Garcia在比華利山的London酒店宣傳造勢，只見狄美摩亞當日臉部表情生硬，膠樣比起拍攝話題電影《完美物質》（The Substance）時更為嚴重。
海倫美雲自爆不用彩排
派拉蒙另一長壽連環殺手劇集《Dexter》（嗜血判官）在2006年開始播放至今已聚集了一羣穩固的fans。今年所推出的《Dexter：Resurrection》更請來《權力遊戲》男星Peter Dinklage、同志男星Neil Patrick Harris和罕有演出電視的《標殺令》（Kill Bill）女星奧瑪花曼（Uma Thurman）參演。奧瑪花曼表示：「我很愛該劇的故事，電視劇的劇本可是成尺厚，不像電影劇本；但我也不相信自己可以一口氣看完整個劇本！該故事內容極之吸引和寫得十分之完整，所以我答應演出。」主角兼監製Michael C Hall表示這系列的故事內容並非只是連環殺手的血腥故事，已是聚焦父子之間和家庭的關係，由上一代一直延續下去，在創作時也是以父子情的內心故事去發展，Michael表示從沒想過《Dexter》會這麼成功，所以一直很努力去創作新的內容，還透露正在準備拍攝新一季的《Dexter》劇集。
由湯哈迪（Tom Hardy）、海倫美雲（Helen Mirren）、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）等主演的《黑幫領地》（Mobland），描述在英國愛爾蘭的黑幫頭目一個破碎家庭故事。海倫美雲和皮雅斯布士南每次演出均有驚喜，今次角色同樣令人另眼相看，除了演冷血無情的黑幫頭目之外，還有攻心計和操縱的內容。海倫美雲與皮雅斯以zoom形式作宣傳活動，笑說大家不用太多的彩排便可開拍，雖然劇情緊張，反而在拍攝時氣氛卻很輕鬆；愛看英國黑幫故事的觀眾絕不能錯過，派拉蒙電影公司已安排第２季故事在今年11月開始上架。
記者Lilly Lui洛杉磯報道