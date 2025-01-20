狄高達莊遜隨COLDPLAY赴孟買巡演 粉碎與Chris Martin分手傳聞

英國樂隊COLDPLAY的47歲成員Chris Martin，與荷李活35歲女星狄高達莊遜(Dakota Johnson)相戀8年，去年中傳出二人分手，而且消息甚囂塵上。在上周六，有人見到狄高達隨Chris前往印度孟買，陪他參加COLDPLAY的世界巡演《Music of the Spears》，徹底粉碎分手的傳聞。

據美國雜誌《Page Six》報道，Chris穿著灰色長袖襯衫和黑色褲，搭配白色運動鞋和黑色棒球帽，展現出俐落運動風格；狄高達則將藍色襯衫繫在腰間，搭配黑色無袖上衣和運動鞋，展現出輕奢又時尚的度假感。兩人戴著設計相近的棒球帽，不經意打造情侶裝，行出孟買街頭，他們看到fans拍片，更揮手打招呼。之後他們又換上印度的傳統服飾，參觀當地的寺廟，非常入鄉隨俗。