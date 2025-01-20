狼人周日早上發相 遇上喜事般狀甚興奮

周日早上的狼人，狀態如中六合彩般，表演亢奮。

56歲荷李活影星「狼人」Hugh Jackman，於IG上載兩張靚相分享生活，並配文：「Sunday Morning」。照片中的狼人舉手踏足、狀甚興奮，似乎遇上十分喜悅的事情。不知Hugh Jackman是否正和49歲東尼獎得主、百老匯歌舞劇演員新歡Sutton Foster交談中，令他如此抗奮。

據《每日郵報》13日的報道稱，Hugh Jackman和Sutton Foster在加州聖費爾南多(San Fernando)拍車時於車內不接吻，表明他們深愛著對方，彼此無法分開。洛杉磯山火發生前幾天，有人看到Sutton Foster在汽車餐廳排隊，購買快餐時輕輕地捧著狼人的臉，並親吻他的咀唇，下車後仍繼續擁抱親吻。