狼人周日早上發相 遇上喜事般狀甚興奮

56歲荷李活影星「狼人」Hugh Jackman，於IG上載兩張靚相分享生活，並配文：「Sunday Morning」。照片中的狼人舉手踏足、狀甚興奮，似乎遇上十分喜悅的事情。不知Hugh Jackman是否正和49歲東尼獎得主、百老匯歌舞劇演員新歡Sutton Foster交談中，令他如此抗奮。
據《每日郵報》13日的報道稱，Hugh Jackman和Sutton Foster在加州聖費爾南多(San Fernando)拍車時於車內不接吻，表明他們深愛著對方，彼此無法分開。洛杉磯山火發生前幾天，有人看到Sutton Foster在汽車餐廳排隊，購買快餐時輕輕地捧著狼人的臉，並親吻他的咀唇，下車後仍繼續擁抱親吻。
Hugh Jackman和Sutton Foster兩人本是有家室的人，2021年12月上合作百老匯音樂劇後，關係變得親密。於2023年9月宣布與製片人前妻Deborah Lee Furness離婚，結束27年的婚姻。Sutton Foster則選擇與結婚10年《盜海豪情》編劇老公Ted Griffin離婚。一位接近狼人的人士，對美媒《Six Page》透露，他曾說：「百分之百想與Sutton Foster在一起，並希望與她一起度過餘生。」