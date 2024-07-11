猜猜我是誰｜劉丹昔日參選立法會 《愛．回家》有人唔識劉慶基

無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》昨晚（10日）一集主角是近日換新片頭及新主題曲的《愛‧回家之開心速遞》重量級演員劉丹。原來「丹爺」真名是「劉慶基」，過往積極參與社會事務，曾促請政府出招救樓市，參加「菲律賓人質事件」遊行，又到蘭桂坊呼籲不要酒後駕駛。2000年，本身是西貢委任區議員的「丹爺」更代表自由黨挑戰立法會直選，他一度暫停演藝事業，瞓身拉票，相當有心。

一家大細 公布「叉燒政綱」 節目播出「丹爺」當年熱心參與社會事務、從政及拉票的珍貴片段，當中以食住深入民心的「叉燒炳」角色、與太太及仔仔劉愷威公布「叉燒政綱」一幕最令人印象深刻，丹爺的貼地參選口號「誠實拼搏，絕不卸膊」，現在回看亦相當有趣。 昨日《猜猜我是誰》新一集問題在社交網貼出不久，即有不少網民估中答案是劉丹。方東昇在節目中還盤點了「丹爺」三個經典角色，就是《上海灘》馮敬堯、《射鵰英雄傳》系列及《神鵰俠侶》的洪七公及《真情》的叉燒炳，又加插丹爺2019年從薛家燕手上奪得「萬千光輝演藝人大獎」的珍貴片段。

有人不知道 劉慶基是誰 無綫派人走訪《愛‧回家之開心速遞》拍攝現場，測試熊家及《愛‧回家》一眾演員對「熊樹根」丹爺的熟悉度，接受測試的除了「本尊」丹爺，還有熊家兩名千金呂慧儀、滕麗名，樹根細佬單立文、租客古佩玲、「大小姐」林淑敏及KC歐瑞偉。 7名《愛·回家》猜題者中，阿滕、大小姐及KC均對「丹爺」真名叫「劉慶基」大感驚訝，而對於「丹爺」的從政史，眾人均記憶猶新，大部分人一口答中「丹爺」當年是西貢區議員，7人之中只有年紀最輕的古佩玲對丹爺參選往事零印象。