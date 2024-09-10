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娛樂
2024-09-10 19:22:46

猜猜我是誰｜劉家傑狄娜互flirt片段曝光 港姐舞台變示愛地方

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猜猜我是誰｜劉家傑狄娜互flirt片段曝光 港姐舞台變示愛地方

劉家傑早前被傳死訊，連帶他與狄娜的感情事，再一次被報道。

由方東昇及黃曉瑩主持的《猜猜我是誰》昨日播出一代奇女子狄娜的故事。早前劉家傑傳出死訊，他與狄娜的一段情再被報道，連帶狄娜的故事亦再度引來網民關注。節目更播出1975年港姐選美片段，當時擔任司儀的劉家傑與嘉賓狄娜二人在台上打情罵俏。對照日子，當年港姐比賽完結兩個月後，監製李志中狂吞84粒安眠藥，以死向狄娜示愛。

狄娜曾稱自己當過間諜，後期她到內地發展航天事業，為內地機場建立導航系統。

狄娜曾稱自己當過間諜，後期她到內地發展航天事業，為內地機場建立導航系統。

影片開首播先出1992年有非法入境者賊人持槍闖入半山馬己仙峽道一間豪宅的報道。報道稱賊人綑綁事主後大肆搜掠，事主暗中報警，當時的港島區重案組警司陳儀講述案情時指「他脅持女事主走向山頂道，賊人也想向警員開槍，警察還擊。」最終賊人手槍失靈，中槍身亡，女事主沒有受傷。接著方東昇簡介狄娜的背景說︰「七十年代，她為了和資本主義決裂，主動申請破產，是全港第一人。她又聲稱年輕時當過間諜，蒐集外國情報。奇人奇事，奠定傳奇一生。」

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《猜猜我是誰》播出92年的報道，事主是一代奇女子狄娜。 《猜猜我是誰》播出92年的報道，事主是一代奇女子狄娜。 《猜猜我是誰》播出92年的報道，事主是一代奇女子狄娜。 《猜猜我是誰》播出92年的報道，事主是一代奇女子狄娜。 《猜猜我是誰》播出92年的報道，事主是一代奇女子狄娜。 《猜猜我是誰》播出85年《健美小姐》選舉影片，周潤發更稱狄娜是他的偶像。 《猜猜我是誰》播出85年《健美小姐》選舉影片，周潤發更稱狄娜是他的偶像。

鏡頭一轉便見到狄娜現身1985TVB的《健美小姐》選舉影片，周潤發更形容狄娜是她的偶像。節目又播出狄娜當年的影視作品，特別播出她在電視劇《C.I.D.》的對白︰「有感情不等於有關係……這個世界很多人無聊找刺激。」不過，最珍貴莫過於劉家傑箕狄娜在港姐舞台上互相調情。畫面見到劉家傑說︰「Tina，很多人為你傾倒，拜倒石榴裙下的不計其數。」狄娜含羞答答說︰「家傑，你剛才說很多人為我傾倒，這個說法不對。別人為我傾倒，我沒聽見，你有沒有為我傾倒？」面紅紅的劉家傑向對方表示︰「為你傾倒！」全場即報以掌聲。

劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。 劉家傑與狄娜在港姐舞台上互相調情。

狄娜為無綫主持節目《蒙太奇》，節目監製李志中、拍檔劉家傑為她爭風呷醋，鬧得滿城風雨。758月，李志中突然狂吞84粒安眠藥，以死向狄娜示愛。狄娜當時回應說︰「外界的傳說我不在乎，李志中與我是三年半的朋友，他會了解，也會明白，但我不會嫁給他。」

其後當時有家室的劉家傑寫了一封公開信，向狄娜表白：「一紙婚書不能阻擋這三十年來一份不平凡的情意」及後劉家傑與妻子離異，但狄娜表示已向劉妻保證，與其丈夫只是普通朋友，不會超越半步，並勸對方回家，別為她做出儍事。不過，劉家傑為狄娜與太太離婚後，一直未有再婚。

劉家傑為狄娜離婚，一直未有再婚。 劉家傑與李志中爭狄娜成為全港熱話。 劉家傑與李志中爭狄娜成為全港熱話。 狄娜其後主力為內地機場建立導航系統。 狄娜一生充滿傳奇。 狄娜一生充滿傳奇。 狄娜非常愛國，當年更為《百年中國》、《大國崛起》擔任主持。

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