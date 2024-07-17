猜猜我是誰｜方東昇黃曉瑩走入城寨現址 親解「龍捲風」之謎

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫新聞通識遊戲節目《猜猜我是誰》，昨日（16日）以「九龍城寨」作為主題，兩人親身到九龍寨城公園，為大家解開「龍捲風」之謎。節目又帶來三個鮮為人知的「城寨小故事」，分別是「情人樓」、「明星集中地」及「無牌牙醫」的經營內幕。
公開無牌牙醫經營內幕
電影《九龍城寨之圍城》今年叫好又叫座，向來貼地的方東昇及黃曉瑩緊貼「城」中熱話，透過《猜猜我是誰》深入探討九龍城寨歷史。原來「情人樓」的命名，是城寨其中一幢結構有問題的樓宇，傾側挨向旁邊另一幢樓，感覺似是熱戀中的情人而得來。至於「明星名人」集結，其實與過百名「專業人士」在區內開診所有關，當中大家熟知的「星級牙醫」有學友、曾志偉及美斯。節目播出珍貴舊片，介紹城寨牙醫服務，當年的無牌牙醫，引入儀器約數千港元一部，租金及聘用助手的支出則分別為千多元及數百元；驚人的是，昔日城寨雖然只是十數港元剝一隻牙，但由於大部分牙醫「密食當三番」，故每年收入可超過五十萬港元！
方東昇及黃曉瑩更一臉認真探討九龍城寨經常「風雲變色」，現實生活是否真的有龍捲風，方東昇笑說：「翻查天文台嘅資料，龍捲風冇喺度出現過，大家諗多咗喇！」為了介紹城寨當年的「真正話事人」街坊福利會，方東昇大拋金句：「佢哋識唔識功夫不得而知，但佢哋花咗唔少工夫處理居民嘅訴求。」節目又還原了城寨於八十年代至九十年代初風貌，除了有設計繁雜、混亂中帶美感的舊式樓宇設計、密密麻麻的店舖宣傳招牌，其中一幕三名小伙子坐在類似舊式大廈天台的畫面，不禁令人想起電影《九龍城寨之圍城》的Ending 部分，「陳洛軍」林峯、「信一」劉俊謙、「十二少」胡子彤及「四仔」張文傑坐在大廈騎樓的經典一幕。
搵兩星期資料睇5千條片
一個短短兩分鐘的節目亮點多多，團隊背後付出多少努力可想而知。據了解，為真實還原城寨昔日風貌，團隊翻看過千條資料片，說好「城寨故事」，又找到特別的「明星集中營」畫面。而在之前播出的集數中，資料蒐集時間最長要數特首李家超為主題的「缺席的爸爸」。八十年代初本港治安相當差，劫案相當多，製作團隊足足花了兩星期，前後看了至少5,000條片，才找到特首昔日在金舖查案的片段。