猜猜我是誰｜方東昇黃曉瑩走入城寨現址 親解「龍捲風」之謎

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫新聞通識遊戲節目《猜猜我是誰》，昨日（16日）以「九龍城寨」作為主題，兩人親身到九龍寨城公園，為大家解開「龍捲風」之謎。節目又帶來三個鮮為人知的「城寨小故事」，分別是「情人樓」、「明星集中地」及「無牌牙醫」的經營內幕。

公開無牌牙醫經營內幕

電影《九龍城寨之圍城》今年叫好又叫座，向來貼地的方東昇及黃曉瑩緊貼「城」中熱話，透過《猜猜我是誰》深入探討九龍城寨歷史。原來「情人樓」的命名，是城寨其中一幢結構有問題的樓宇，傾側挨向旁邊另一幢樓，感覺似是熱戀中的情人而得來。至於「明星名人」集結，其實與過百名「專業人士」在區內開診所有關，當中大家熟知的「星級牙醫」有學友、曾志偉及美斯。節目播出珍貴舊片，介紹城寨牙醫服務，當年的無牌牙醫，引入儀器約數千港元一部，租金及聘用助手的支出則分別為千多元及數百元；驚人的是，昔日城寨雖然只是十數港元剝一隻牙，但由於大部分牙醫「密食當三番」，故每年收入可超過五十萬港元！