猿人爭霸戰｜《猿人爭霸戰：猩凶帝國》首映禮 女主角Freya Allan透視裝搶fo

賣座特技動作鉅製《猿人爭霸戰》系列新作《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes)本月上映,導演韋斯保(Wes Ball)率令演員奧雲提格(Owen Teague)、菲雅艾倫(Freya Allan)、奇雲杜蘭特(Kevin Durand)現身洛杉磯首映禮,女主角菲雅艾倫在戲中是唯一會說話的人類,現實中亦則屬性感擔當,今次她以透視裝現身紅地毯,成為全場焦點。

菲雅艾倫在片中戲份極為重要,是唯一一位會說話的人類角色,導演韋斯保表示:「她極為重要,因為她是戲中唯一一個真人角色,其他的都是CG製作,但她卻非常自在。」雖然電影有不少動作場面,但菲雅艾倫都能應付自如,而她將引領影迷進入今集的浩瀚世界,表現令人相當期待。至於最重要的導演一職,就落在《移動迷宮》(The Maze Runner) 三部曲導演韋斯保身上,韋斯保為影像設計與電腦特效師出身,擅長將電腦影像,尤如實況般呈現觀眾眼前,再結合他非凡的想像力,成功將想像出來的未來世界化成現實般的影像。女主角菲雅艾倫就大讚:「他非常有活力,每場都會繪形繪聲地解釋每個聲效動作,我記得有一次,他跑到桌子底下扮作戲中的人類角色!」由他帶領《阿凡達:水之道》特效班底,加上《猿人爭霸戰》三步曲,兼《阿凡達:水之道》編劇Rick Jaffa與Amanda Silver擔任編劇,令新作兼具《猿人爭霸戰》靈魂與精彩新創意,香港映期定在下周四(5月9日)開畫。