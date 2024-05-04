猿人爭霸戰｜《猿人爭霸戰：猩凶帝國》首映禮 女主角Freya Allan透視裝搶fo

賣座特技動作鉅製《猿人爭霸戰》系列新作《猿人爭霸戰：猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes)本月上映，導演韋斯保(Wes Ball)率令演員奧雲提格(Owen Teague)、菲雅艾倫(Freya Allan)、奇雲杜蘭特(Kevin Durand)現身洛杉磯首映禮，女主角菲雅艾倫在戲中是唯一會說話的人類，現實中亦則屬性感擔當，今次她以透視裝現身紅地毯，成為全場焦點。

菲雅艾倫在片中戲份極為重要，是唯一一位會說話的人類角色，導演韋斯保表示：「她極為重要，因為她是戲中唯一一個真人角色，其他的都是CG製作，但她卻非常自在。」雖然電影有不少動作場面，但菲雅艾倫都能應付自如，而她將引領影迷進入今集的浩瀚世界，表現令人相當期待。至於最重要的導演一職，就落在《移動迷宮》(The Maze Runner) 三部曲導演韋斯保身上，韋斯保為影像設計與電腦特效師出身，擅長將電腦影像，尤如實況般呈現觀眾眼前，再結合他非凡的想像力，成功將想像出來的未來世界化成現實般的影像。女主角菲雅艾倫就大讚：「他非常有活力，每場都會繪形繪聲地解釋每個聲效動作，我記得有一次，他跑到桌子底下扮作戲中的人類角色！」由他帶領《阿凡達：水之道》特效班底，加上《猿人爭霸戰》三步曲，兼《阿凡達：水之道》編劇Rick Jaffa與Amanda Silver擔任編劇，令新作兼具《猿人爭霸戰》靈魂與精彩新創意，香港映期定在下周四(5月9日)開畫。