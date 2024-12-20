獅子王：木法沙｜頂尖科技打造非洲成王之旅 天后Beyonce帶愛女配音感動落淚

迪士尼電影《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）今集請來《月亮喜歡藍》（Moonlight） 奧斯卡金像得主巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）擔任導演，再次完美結合Live Action攝製方式與CG超逼真影像特技，打造超越上集的壯闊浩瀚非洲大草原、沙漠和雪地，以及萬獸空群而出的震撼大場面，一個比真實更真實的世界，仿如去一趟非洲旅行。
巴利鎮堅斯二話不說答應執導《獅子王：木法沙》，皆因對《獅子王》有特殊的私人感情，他表示：「我看了《獅子王》動畫版超過200次！」原來他當年要幫手照顧侄兒，陪睇《獅子王》是日常。對《獅子王》劇情和角色耳熟能詳的他，亦因而對講述木法沙成王之旅的故事大感興趣。導演說今集故事最有趣是帶領觀眾追溯每個熟悉角色的根源，由木法沙、沙祖，以至沙拉碧和拉飛奇。大家將可見到木法沙的萌爆幼獅Look，再看著木法沙逐步成長，如何煉成信念和道德觀。還有木法沙與塔卡如何稱兄道弟，塔卡又是怎樣黑化成為陰險的王叔刀疤？木法沙與拉飛奇首度尷尬相遇後如何建立友誼？沙拉碧又是怎樣從失去一切中重新站起來？導演心目中這個莎士比亞式有關兄弟情仇的故事，亦以家庭為主題，透過木法沙和塔卡的兄弟情，以及與拉飛奇、沙拉碧和沙祖建立的聯繫，為「家庭」重新定義。
創作七首全新歌曲
另外，延續《獅子王》注重音樂的傳統，今集請來《魔海奇緣》（Moana）、《奇幻魔法屋》（Encanto）金像提名音樂人林曼紐米蘭達（Lin-Manuel Miranda）創作七首全新歌曲，有望為《獅子王》系列再添打動人心的金曲。至於樂壇超級天后Beyonce今集亦會繼續參與，再度聲演辛巴的愛侶娜娜，更加母女檔上陣，由其愛女Blue Ivy Carter聲演辛巴與娜娜的女兒琪雅拉，當為電影配音時，Beyonce聽到女兒讀對白，感動得落淚。