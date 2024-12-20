獅子王：木法沙｜頂尖科技打造非洲成王之旅 天后Beyonce帶愛女配音感動落淚

巴利鎮堅斯二話不說答應執導《獅子王：木法沙》，皆因對《獅子王》有特殊的私人感情，他表示：「我看了《獅子王》動畫版超過200次！」原來他當年要幫手照顧侄兒，陪睇《獅子王》是日常。對《獅子王》劇情和角色耳熟能詳的他，亦因而對講述木法沙成王之旅的故事大感興趣。導演說今集故事最有趣是帶領觀眾追溯每個熟悉角色的根源，由木法沙、沙祖，以至沙拉碧和拉飛奇。大家將可見到木法沙的萌爆幼獅Look，再看著木法沙逐步成長，如何煉成信念和道德觀。還有木法沙與塔卡如何稱兄道弟，塔卡又是怎樣黑化成為陰險的王叔刀疤？木法沙與拉飛奇首度尷尬相遇後如何建立友誼？沙拉碧又是怎樣從失去一切中重新站起來？導演心目中這個莎士比亞式有關兄弟情仇的故事，亦以家庭為主題，透過木法沙和塔卡的兄弟情，以及與拉飛奇、沙拉碧和沙祖建立的聯繫，為「家庭」重新定義。