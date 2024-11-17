獎門人台慶感謝祭︱楊茜堯玩遊戲勁茅 錢嘉樂 湯盈盈大耍花槍

昨晚播出的《獎門人台慶感謝祭》，曾志偉率領一眾「獎老」，齊齊以藝術人物造型亮相，金剛更再度使出看家本領—講鬼故，不過由於內容太過無厘頭，遭獎門人瘋狂掌嘴。為迎接台慶，今集嘉賓陣容相當鼎盛，有「黑色月光隊」的楊茜堯、林夏薇、王浩信、楊卓娜、葉蒨文、馬貫東、何廣沛、黃建東，及自封「奬門人鐵腳隊，依家有仔又有女」的「苗僑偉隊」，成員有苗僑偉、湯盈盈、洪天明、姚樂怡、梁靖琪、周家蔚。

抱病上陣的楊茜堯(阿怡)，雖然聲音沙啞又虛弱，但玩起遊戲上嚟卻相當狼死，遭錢嘉樂搞笑寸爆：「唔好俾人知道子溢喺屋企咁慘。」事緣阿怡玩「開心無敵啜乒乓」時，除了甫出場即以「黑色月光style」眼神掃射全場，又出手將對手洪天明不斷推開，令洪天明亦忍不住大嗌：「做咩啫」。搞笑的是，縱然阿怡咁奸賴，但可惜「戰績」認真麻麻，不斷玩輸遊戲，而在「開心無敵開口中」環節，阿怡更露出「蛇𠺌膽小」一面，與角色余滿月反差甚大。