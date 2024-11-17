獎門人台慶感謝祭︱楊茜堯玩遊戲勁茅 錢嘉樂 湯盈盈大耍花槍

昨晚播出的《獎門人台慶感謝祭》，曾志偉率領一眾「獎老」，齊齊以藝術人物造型亮相，金剛更再度使出看家本領—講鬼故，不過由於內容太過無厘頭，遭獎門人瘋狂掌嘴。為迎接台慶，今集嘉賓陣容相當鼎盛，有「黑色月光隊」的楊茜堯、林夏薇、王浩信、楊卓娜、葉蒨文、馬貫東、何廣沛、黃建東，及自封「奬門人鐵腳隊，依家有仔又有女」的「苗僑偉隊」，成員有苗僑偉、湯盈盈、洪天明、姚樂怡、梁靖琪、周家蔚。
抱病上陣的楊茜堯(阿怡)，雖然聲音沙啞又虛弱，但玩起遊戲上嚟卻相當狼死，遭錢嘉樂搞笑寸爆：「唔好俾人知道子溢喺屋企咁慘。」事緣阿怡玩「開心無敵啜乒乓」時，除了甫出場即以「黑色月光style」眼神掃射全場，又出手將對手洪天明不斷推開，令洪天明亦忍不住大嗌：「做咩啫」。搞笑的是，縱然阿怡咁奸賴，但可惜「戰績」認真麻麻，不斷玩輸遊戲，而在「開心無敵開口中」環節，阿怡更露出「蛇𠺌膽小」一面，與角色余滿月反差甚大。
林秀怡狂抽男嘉賓水
本集另一焦點落在「猴擒代表」林秀怡身上，難得獎門人「回歸」，林秀怡把握良機，要求與全場男嘉賓玩「傳紫菜」，向來奀皮的獎門人聞言，即加碼為林秀怡公開招「親」，邀請現場男觀眾上台玩埋一份，場面勁混亂又搞笑。愈玩愈失控的林秀怡，面對對手何廣沛出招飛撲兼喪啜，何廣沛亦「反飛撲」禮尚往來；馬貫東及王浩信則分別拉著林秀怡大擺「gone with the wind」經典甫及公主抱搞氣氛。
葉蒨文玩遊戲勁open
本集亦堪稱近年最noisy一集獎門人，湯盈盈、梁靖琪及洪天明等，爭相放聲大叫兼搞笑，瘋玩指數爆燈的湯盈盈，大搞人夫洪天明之餘，又主動拉著老公錢嘉樂喪攬喪咀大耍花槍，成功炒熱氣氛。而「黑色月光隊」的最嘈吵代表，則是「青出於藍」的葉蒨文，除與三哥玩啜乒乓前扮晒「小女心」兼作狀抹口水搞笑外，在「開心無敵障礙賽」中玩剝衫時又夠盡情夠open，大有潛力成為綜藝遊戲節目接班人！