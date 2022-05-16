獎門人重啟到台慶 細數必玩5大遊戲 其中一個MIRROR係專家

TVB今年55周年台慶，總經理曾志偉被問到有咩新搞作，「獎門人」梗係提起《超級無敵獎門人》呢個經典節目。曾志偉話今年係獎門人25周年，打算由7月重啟節目做到台慶月，仲搵返一大班「獎老」出場，又會做問卷睇下大家想復刻歷年來邊啲遊戲，嘩真係好期待呀。

睇咗咁多年，論好笑程度，甚至影響深遠嘅，我會揀呢5個︰

大電視

參加者分成2組，每組派代表根據大電視顯示嘅詞語俾提示，但唔可以用嗰個詞語任何一個字。另一邊就背向大電視負責估，估中最多嘅贏。呢個遊戲多年來都咁多人玩，甚至有app版本畀你同朋友隨時玩。有睇MIRROR嘅訪問都知，唔少傳媒成日都安排呢12位鏡仔玩呢個game，最衰佢哋唔會上TVB，否則一定係大贏家。

辣辣壽司

令香港人了解到wasabi真正滋味嘅遊戲。以猜枚「辣辣壽司邊個食」決定邊隊人要隨機抽壽司食，隨時wasabi多過飯！讀書時期定係朋友gathering點都玩過啦啩。

馬拉松

詞語接龍，最常用嘅開頭係「TVB個B呀……」，然後再加新詞上去。下家要記晒成串詞語之外，仲要諗定加邊個詞語。最經典一定係林敏驄嘅「蘇格蘭場非工業用…」，直情係成個節目其中一個經典位。有段時間啲小學雞去到邊都玩馬拉松，好煩。

乒乓波

主持講出題目，玩家要喺打乒乓波接波時候，講同題目相關答案，好考急才！求其上youtube搵到條劉青雲同大傻哥玩呢個遊戲嘅片，而家睇都好好笑。

估歌仔

搵外籍人士戴住headphone聽中文歌，再由佢地「唱」出來俾嘉賓估。而家玩呢個game會唔會俾人批評種族歧視？

玩咩game唔緊要，反正最後結果都係……「打和」！

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈，am730獲授權轉載