獎門人｜ 曾志偉化身花師奶 金剛遭陳法蓉滕麗名輪流嫌棄

為預祝5.14母親節，無綫明晚（7日）將播出特備節目《獎門人I Love媽媽感謝祭》，是集「獎門人」曾志偉帶領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛及徐文浩擔任主持，五人抵死地以不同的經典「母親」造型亮相，當中以獎門人的花師奶最吸睛。嘉賓陣容方面，有「一舞傾城」隊的陳法容、蔡潔、文凱玲、傅嘉莉、陳星妤及莊鍶敏，及「愛‧回家」隊的滕麗名、呂慧儀、姚瑩瑩、趙希洛、沈可欣及何芷姍。

明晚焦點繼續是久別回歸的金剛，除了在「開心無敵啜乒乓」中獲優待輪流啜勻「一舞傾城」六美女，在「開心無敵開口中」中又獲獎門人「厚待」加入遊戲大隊，更「精神分裂」一時成為「搶手貨」、一時又淪為眾人發洩對象慘被蹧躓，被忌廉洗禮的金剛更以半鹹淡廣東話笑說：「禾添唔倒哇」，配以一副「忌廉相」，喜感十足。