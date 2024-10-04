Netflix美劇《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》（Monster：The Lyle and Erik Menendez Story）改編自真實事件，重演30多年前轟動一時的梅內德斯兄弟弒親案。被指控的Lyle和Erik在豪宅內兇殘地槍殺親生父母，當年有一名警員在現場進行搜查證據時還要另一名警員打開雨傘；因為天花還有屍體的血液和遺跡跌落頭上。Erik和Lyle一直自辯因為自幼遭父親Jose性侵犯，母親則嚴重酗酒，兄弟最後不能忍受父親的虐待，計劃謀殺雙親。但在案件上庭時也有很多証人指出Lyle和Erik絕對不缺小物質和父母親的愛護，其實是出於二人貪婪，希望盡快得到一千四百萬美元的財產才動殺機。由1993至1996年，Erik和Lyle被判終身監禁，多年來二人不停上訴但不被批准減少刑期。 由萊恩墨菲（Ryan Murphy）製作的《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》，上架後成為Netflix第一位的劇集，也引來不少關注和評論，傳媒再次對該宗案件極大關注。美國時間10月3日下午洛城地區檢察官George Gascon宣布會再度審查該案件的新證據，案件會在下月29日再次開庭審理。

Netflix特別安排《am730》在上星期以Zoom訪問了飾演Jose Menendez的查維爾巴頓（Javier Bardem） 、演母親Kitty Menendez的Chloe Sevigny，以及兩兄弟「Lyle」Nicholas Alexander Chavez與「Erik」庫柏科赫（Cooper Koch）。 記者：在開拍前你們是如何去作收集資料來演活角色？ 查維爾巴頓：我只找到Jose一段10秒鐘的訪問錄音內容，只有兩句說話。但當我不停地再留心去聽時，我可感到他的眼神和心情，之後我只是跟著Ryan Murphy的劇本和收集資料去演譯這角色。 Chloe：Kitty的資料比Jose更加少，也只是有些錄音，沒有太多照片。所以今次我的表現都是依靠劇本，演技要有彈性和多面化因為製片家要告訴大家一個不同角度的故事。 庫柏科赫：我則不停地聽Erik的錄影帶，看他新聞片段，希望可以明白他的感受，可以正確地去演這個人的故事。 Nicholas：我也是靠片段和看些書本和有關他們的法律文件作準備，因為這劇集是要表達Lyle和Erik兩面不同的情況。再加上「MONSTER」這論點，到底是不是當時報道這案件的傳媒，令到大家都覺得他們是冷血的兄弟去謀殺親生父母。

影帝查維爾巴頓與Kitty Menendez飾演遭槍殺的Menendez夫妻。

記者：Javier，請問你如何去探討Jose的內心世界呢？ 查維爾巴頓：都是Ryan很慷慨地跟我們分享資料，今次也希望透過劇情去明白Jose的背景如他所接受的教育，他痛苦的根源，成長時的創傷，和在那時代要當一名男子漢的壓力等是我演Jose的基礎。 記者：Chloe，今次妳也是再度和Ryan合作，有甚麼特別的因素吸引妳呢？ Chloe: Ryan致電給我，得知他會開拍第二季的「MONSTER」系列劇集；內容是Menendez的謀殺案。我很欣賞Ryan的拍攝手法；十分之有藝術氣質。再加上Kitty是一個破壞性的母親性格，當時女性在社會和家庭內的生活壓力，再加上她也是一名酒鬼，我覺得十分之有挑戰性去演這角色。 記者：如何去感受到Lyle、Erik兩兄弟的感覺？ Nicholas：要細心去聽和了解Lyle是否再說真實的故事，然後再把他所說的話聯合在自己的世界內，其實是有恥辱的感覺。我們也很幸運地可以看细到整個法庭的審理過程文件，對我們來說很重要。作為演員我們得到劇本後，要對自己的角色、故事、創作者一個公平的交代。 Cooper：我也在新聞片段中仔細地看Erik的表現，例如他的嘴巴，行動等。我覺得他是一個很害羞的人，所以我要捉拿到他的性格和表情。

Nicholas Alexander Chavez與庫柏科赫的表現亮眼，劇集令兩人狂吸影迷支持。