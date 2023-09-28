獨家專訪｜權相佑懷念香港 誠俊哥：對香港粉絲特別有感情

韓國紅星權相佑主演的Disney+原創韓劇《漢江刑警》（Han River Police）本月上架，演出陣容還有金熙元、李相二、裴多彬、申泫勝，今次權相佑化身性格火爆的刑警角色，近日與型男拍檔李相二透過視像接受《am730》作獨家專訪，談到香港即令他勾起不少回憶，表示非常想念香港粉絲。 新角色似自己 《漢江刑警》最後兩集於本周上架，對於今次角色，他自言亦有共通點，並稱：「我扮演的角色韓都鎮是漢江警察隊的成員，他充滿正義感，總是毫不猶豫地行動，一心一意。在現實生活中，我也是非常勤奮的人，我討厭遲到，即使在休息日，在家中，我也必須做些甚麼，即使是最小的任務，所以我可以說我和這個角色非常相似。」同劇拍檔金熙元在《Moving超異能族》中扮演三位年輕主角的老師，他再效力Disney+，在《漢江刑警》中飾演Hea爆刑警李俊錫，同樣有亮眼演出，出名好戲的金熙元擅長搞笑亦活綜藝節目，兩人談到跟他合作，權相佑表示：「金熙元與外表上的印象完全不同，他有一種可愛和令人喜愛的氛圍，他對食物非常挑剔，總是喜歡美食，他有一種迷人的孩子氣，我非常喜歡。」權相佑指金熙元在《漢江刑警》中扮演的角色非常貼合他本人，而且很容易被激怒，故看到他與實際角色如此切合和相似，看見時亦感到非常開心。李相二則說：「我沒有與金熙元一起拍攝很多場景，但我記得我們曾經一起玩過電玩。」原來金熙元是個遊戲高手。

保持最佳身材 權相佑為《漢江刑警》又一次展示健碩身材，他自言沒有刻意為角色操fit，並透露：「我沒有進行任何特別的準備，因為我想呈現出更自然的形象，我本身就喜歡鍛鍊身體，所以我進行了一些最基本的訓練，但並沒有嚴格限制飲食或其他方面。作為演員，你總是需要準備好，對於扮演任何角色都要保持準備狀態，所以我會注意保持身材，但沒有進行極端或特別為這劇集做特別的訓練。」權相佑演駐守漢江的警察，所以有很多下水場面。為了適應在水中拍攝，他與一眾拍檔進行了很多訓練，包括落水游泳訓練，他形容整個訓練過程很有趣，但完成訓練或拍攝水中場景之後，他不但累透，還會感到耳朵疼痛，但他因為很喜歡游水，所以拍攝過程非常開心。 李相二今次再演反派，對他來說今次亦有新挑戰，事關在劇中有一些非常激烈的動作場景，又要向手下採取強硬的態度，為求效果逼真，他必須出盡力真打，所以該場戲對他來說非常具有挑戰性。