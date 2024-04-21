獨家訪問｜視后韓孝周感激香港人支持 被朱智勛踢爆乜嘢咁尷尬？(有片)

由朱智勛夥拍韓孝周的全新韓劇《支配物種》，本月起已在Disney+開播，每逢周三有新集數上架。日前，兩位主角透過zoom接受《am730》全港獨家訪問，兩人除了分享新劇的幕後花絮外，朱智勛更談到18年前首次合作的第一印象，卻踢爆韓孝周對當年合作拍廣告已完全「斷片」！

18 年前拍廣告結緣

韓孝周出道19年，2010年憑《同伊》摘下多項視后殊榮，去年以主演Disney+大熱劇《Moving超異能族》進一步帶旺事業，在第59屆大鐘獎頒獎禮中擊敗《黑暗榮耀》的宋慧喬，令韓孝周首度榮膺大鐘獎視后。《Moving超異能族》早前宣布添食開拍第2季，韓孝周也繼續効力Disney+，新劇拍檔是曾在18年前合作拍廣告的韓劇男神朱智勛。韓孝周與朱智勛早在2005年因一個飲品廣告結緣，當時兩人尚未成名，結果相隔18年再度合作，兩位紅星如今已在圈中獨當一面，問到對當年合作拍廣告，朱智勛即表示：「當時我們剛入行，孝周當年尚未成年，所以印象中就像個學生般。我們在拍攝新劇時也有說起第一印象，遺憾地，孝周完全記不起，我仍記得，但不算是很深刻。」韓孝周聽到拍檔詐型即伸脷偷笑，並解釋：「這是很久以前的事，所以那個問題，並非是我的錯。哈哈」韓孝周更立即補鑊大讚朱智勛當時已經很優秀，之後搞笑說：「可惜我沒有記住。」她指兩人再次成為拍檔，對方成長了更加可靠，又感謝朱智勛在拍攝現場的幫助，18年後再度合作也默契十足。