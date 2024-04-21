獨家訪問｜視后韓孝周感激香港人支持 被朱智勛踢爆乜嘢咁尷尬？(有片)

由朱智勛夥拍韓孝周的全新韓劇《支配物種》，本月起已在Disney+開播，每逢周三有新集數上架。日前，兩位主角透過zoom接受《am730》全港獨家訪問，兩人除了分享新劇的幕後花絮外，朱智勛更談到18年前首次合作的第一印象，卻踢爆韓孝周對當年合作拍廣告已完全「斷片」！
18年前拍廣告結緣
韓孝周出道19年，2010年憑《同伊》摘下多項視后殊榮，去年以主演Disney+大熱劇《Moving超異能族》進一步帶旺事業，在第59屆大鐘獎頒獎禮中擊敗《黑暗榮耀》的宋慧喬，令韓孝周首度榮膺大鐘獎視后。《Moving超異能族》早前宣布添食開拍第2季，韓孝周也繼續効力Disney+，新劇拍檔是曾在18年前合作拍廣告的韓劇男神朱智勛。韓孝周與朱智勛早在2005年因一個飲品廣告結緣，當時兩人尚未成名，結果相隔18年再度合作，兩位紅星如今已在圈中獨當一面，問到對當年合作拍廣告，朱智勛即表示：「當時我們剛入行，孝周當年尚未成年，所以印象中就像個學生般。我們在拍攝新劇時也有說起第一印象，遺憾地，孝周完全記不起，我仍記得，但不算是很深刻。」韓孝周聽到拍檔詐型即伸脷偷笑，並解釋：「這是很久以前的事，所以那個問題，並非是我的錯。哈哈」韓孝周更立即補鑊大讚朱智勛當時已經很優秀，之後搞笑說：「可惜我沒有記住。」她指兩人再次成為拍檔，對方成長了更加可靠，又感謝朱智勛在拍攝現場的幫助，18年後再度合作也默契十足。
全力以赴演活角色
《支配物種》由神級編劇李秀妍撰寫劇本，韓孝周在劇中飾演世界頂級生命工程企業BF集團的創始人尹自由，因開創了人工培養肉時代受到各界關注，更惹來反對派人士威脅其人生安全，朱智勛則飾演她的貼身保鑣禹採耘；禹採耘由前軍官退役後成為尹自由的保鑣，兩人從主僕關係發展出微妙感情，朱智勛談到今次角色，他說：「首先我一直有做重量訓練的健身，為演一個退役軍官轉職成為保鑣的角色，我非常注重一些重量訓練。我們有特技團隊應付動作場面，他們都相當資深，我亦參與動作場面上的設計，想要把畫面呈現出來，最希望確保動作場面出來更有說服力。」
約定要見香港粉絲
至於韓孝周今次挑戰專業人士角色亦沒被難倒，並稱：「我記得接拍演出的時候，我們有從事生物技術領域工作的顧問，他們實際也是在培養肉類領域上進行相關研究，劇組讓他們來片場參觀，當時我透過他們學了很多東西，原來現實生活中的確有人在這個領域工作，所以我問了他們很多問題及意見。」對於李秀妍的劇本向來也有一定難度，尤其不少場口也要一鏡過處理，韓孝周自言要趁埋位前記好所有台詞，要配合節奏上的精準，令她覺得極具挑戰性亦相當享受。
韓孝周一直在港擁有大量支持者，她受訪時主動向記者表示：「我有些說話想講，我有位香港朋友，她經常寄來一些關於我的香港報道，謝謝你們一直支持我，還有支持韓國劇集和文化，請繼續關注韓劇和韓國文化，謝謝你們！」透過今次訪問約定香港粉絲。