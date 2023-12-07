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娛樂
2023-12-07 17:40:56

獨家｜Mandy譚旻萱已被私有化 拖高大導演男友公開地下情

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Mandy譚旻萱今年8月拍攝定的麥當勞廣告，就是由男友Christopher（左）執導。

Mandy譚旻萱今年8月拍攝定的麥當勞廣告，就是由男友Christopher（左）執導。

現年23歲的「籃球女神」譚旻萱（Mandy），憑顏值及177cm高度殺入演藝界，獲公司力捧成全能藝人，入行短短日子機會接踵而至，而且甚有觀眾緣，演藝事業被看高一線。Mandy是不少男士心目中的完美對象，但原來女神早已名花有主，近日還公然拖手恩愛睇騷，一於以行動公開戀情！

Mandy譚旻萱日前與導演男友拖手現身中環。 Mandy譚旻萱日前與導演男友拖手現身中環。 Mandy譚旻萱日前與導演男友拖手現身中環。 Mandy譚旻萱日前與導演男友拖手現身中環。 Mandy譚旻萱日前與導演男友拖手現身中環。

自拍情侶鞋

一連三日的《Clockenflap音樂及藝術節已在中環海濱圓滿結束，活動吸引大批城中名人參與，亦有不少藝人化身樂迷睇騷，大忙人Mandy趁空檔連續現身中環捧場，而在尾場一晚，她更拖住導演男友Christopher曬恩愛，由於兩人均身材高䠷，故現場人士不難發現Mandy蹤影。其實在Clockenflap舉行期間，Mandy亦有透過IG打卡，就於是次音樂節的第二天，Mandy拍下自己跟男友的情侶鞋，雖然未有公開男友身份，但甜蜜態度已羨煞旁人。

Mandy男友Christopher從事導演工作，近年拍過不少廣告、短片及MV，今年8月就為Mandy的麥當勞早餐廣告操刀，男方月前在社交平台分享澳洲行照片，已發現Mandy身影，貼出兩人的玻璃倒影自拍。

《Clockenflap》第二天，Mandy出Story拍下自己跟男友的情侶鞋。 Christopher今年8月曾為Mandy的麥當勞早餐廣告操刀。 Christopher月前在社交平台分享澳洲行照片，亦發現Mandy身影。

組跳唱女團

目前，Mandy正事業起飛，由她夥台灣型男陳昊森主演的港產片《不是你不愛你》即將上映，過去一年亦參演過ViuTV劇集《季前賽》及ERROR擔正電影《陰目偵信》，不過論到成名作就首推為Edan呂爵安單曲《E先生連環不幸事件》擔任MV女主角。最近Mandy更開金口，先在男友執導的麥當勞唱出廣告歌，更獲公司安排與黃淑蔓、連家穎組成三人女團Me&，上月推出首支團曲《Eye to Eye》。

Mandy曾表示自己是易肥體質，中學時被同學嘲笑似「坦克」，就讀中三時開始打籃球，曾屬籃球隊活躍成員。在入行初時，Mandy網民問到177cm的高度會否難識男朋友？她當時回答：「唔會喔，我現任都高過我！」

Mandy為Edan單曲《E先生連環不幸事件》擔任MV女主角成功走紅。 Mandy正事業起飛，由她夥台灣型男陳昊森主演的港產片《不是你不愛你》即將上映 Mandy與黃淑蔓、連家穎組成三人女團Me&，上月推出首支團曲《Eye to Eye》。 譚旻萱Mandy 譚旻萱Mandy 譚旻萱Mandy
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