獨家｜Mandy譚旻萱已被私有化 拖高大導演男友公開地下情

現年23歲的「籃球女神」譚旻萱（Mandy），憑顏值及177cm高度殺入演藝界，獲公司力捧成全能藝人，入行短短日子機會接踵而至，而且甚有觀眾緣，演藝事業被看高一線。Mandy是不少男士心目中的完美對象，但原來女神早已名花有主，近日還公然拖手恩愛睇騷，一於以行動公開戀情！

自拍情侶鞋

一連三日的《Clockenflap》音樂及藝術節已在中環海濱圓滿結束，活動吸引大批城中名人參與，亦有不少藝人化身樂迷睇騷，大忙人Mandy趁空檔連續現身中環捧場，而在尾場一晚，她更拖住導演男友Christopher曬恩愛，由於兩人均身材高䠷，故現場人士不難發現Mandy蹤影。其實在《Clockenflap》舉行期間，Mandy亦有透過IG打卡，就於是次音樂節的第二天，Mandy拍下自己跟男友的情侶鞋，雖然未有公開男友身份，但甜蜜態度已羨煞旁人。

Mandy男友Christopher從事導演工作，近年拍過不少廣告、短片及MV，今年8月就為Mandy的麥當勞早餐廣告操刀，男方月前在社交平台分享澳洲行照片，已發現Mandy身影，貼出兩人的玻璃倒影自拍。