43歲陳茵媺(Aimee),與丈夫陳豪結婚11年,二人四年抱三。她亦選擇專心相夫教子,是圈中出名好太太、好媽媽。近日孩子放暑假,Aimee一拖仨包括11歲大仔Aiden、9歲二仔Nathan及8歲細女Camilla,回加拿大多倫多娘家,近日更不停在IG,四出遊玩享受美食。

Aimee今日於IG出帖,她帶了3名子女到嘉年華會,又寫道:「Love festival food and slushies after slushies under this ridiculous hot sun! Missing my sidekick 。(十分喜歡嘉年華會的食物,還有在無情的烈日下,買了一杯杯沙冰亦於事無補!想念我的夥伴)」之後他又標籤了老公的IG帳戶@moses_chan_。