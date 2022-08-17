獨行月球 | 韓漫畫改編國產科幻片 內地票房勝《明日戰記》6倍

《明日戰記》呢個星期香港上畫，但係因為內地票房至今接近4億人民幣，有傳主演兼監製古天樂好感觸。今日仲傳出《明日戰記》疑被「偷票房」消息，有影迷網上買飛睇《明》，但係戲飛竟然印住另一套大片《獨行月球》。

7月底上映嘅《獨行月球》，至今票房已經超過25億。同樣有科幻元素，《獨》票房係《明日戰記》6倍，當然惹來議論紛紛。但《獨》真係比唔上4.5億鉅製嘅《明日戰記》？

網民反應兩極

先講故事。《獨行月球》以韓國漫畫改編，提到人類為抵禦小行星的撞擊，拯救地球，在月球部署了月盾計劃。隕石提前來襲，全員緊急撤離時，維修工獨孤月（沈騰 飾）因為意外，錯過了領隊馬藍星（馬麗 飾）的撤離通知，一個人落在了月球。不料月盾計劃失敗，獨孤月成為了「宇宙最後的人類」，開始了他在月球上的生活。片中獨孤月一舉一動直播到地球，就好似占基利主演嘅《真人SHOW》一樣。

《獨行月球》有愛情、喜劇以至後來嘅正劇元素，以娛樂片計絕對對得住入場觀眾。不過內地網民對《獨行月球》反應相當兩極，盛讚嘅同鬧爆嘅差唔多係一半半，有影評認為故事嘅荒誕處境，秉承出品片商開心麻花嘅風格；亦有人好直接，認為唔好笑，結局煽情，《明日戰記》水準好好多。

由舞台踏上大銀幕

製作《獨行月球》嘅開心麻花，本來係一個舞台劇團，取名自2003年12月上演嘅創團作《想吃麻花現給你擰》，而呢套劇嘅主角有何炅同謝娜兩位現時內地綜藝主持一哥一姐。開心麻花嘅喜劇風格深受歡迎，發展越來越勁，2015年仲踏足電影界，將得意之作《夏洛特煩惱》拍成電影版，狂收14億人民幣，同年成為上市公司。之後嘅《羞羞的鐵拳》、《西虹市首富》分別有19億及25.5億票房，所以《獨行月球》收25億只係保持水準。而且開心麻花對內地觀眾口味捉得比較準，比如《獨行月球》入面有隻同獨孤月留喺太空嘅袋鼠，因此引發唔少笑料，部份係有味嘅，所以被批評低俗。但似乎對於觀眾層面同水平距離闊到不得了嘅內地市場，呢個設定就顯出開心麻花嘅精密計算。

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