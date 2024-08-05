獲偶像林宥嘉作曲兼首填廣東歌詞 鄧小巧以為是騙案：佢親身錄demo

鄧小巧4年前許下的願望，希望歌手生涯中能演唱偶像林宥嘉(Yoga)寫的作品，估不到夢想成真，今日(5日)推出的全新廣東歌《神愛世人》，獲Yoga作曲、參與填廣東歌詞並客串MV，歌曲由林家謙監製，可謂夢幻組合。小巧笑言到現在為止，仍然覺得這是一個「騙案」，「呢個願望透過媒體傳到佢耳中，我覺得係上天俾我一個好好嘅禮物！」

一向視Yoga為偶像的小巧，4年前與朋友閒聊，曾許願有天能唱Yoga寫的作品，深信意念能創造實相、信念改變命運的小巧表示，「我覺得當一啲事情出現係文字嘅時候，實現嘅可能性比較高，而我會將我嘅意念默默感受喺我內心入面，喺適當嘅時候我就會寫喺紙上面。」她在IG分享，去年受訪時曾透露這願望，相關報道經Yoga fans傳給Yoga，料不到今年1 月Yoga唱片公司主動聯絡，相隔4年，促成這願望，而更大驚喜是Yoga竟然還願意為MV客串。

3 次被搶泊車位 啟發創作靈感

Yoga坦言跟小巧的合作是一個緣份，創作過程如神來之筆，「有一天晚上我看到歌迷朋友在轉發跟我有關的新聞，就是小巧的媒體訪問，她說希望有機會唱到一首我的歌。那天晚上我稍微看了小巧的資料新聞。雖然我常常提醒我自己，要做對別人有好處的決定，但我那陣子實在分身乏術。」幾天後他返公司開會，特地提早一、兩個小時進餐，卻連續3次被別的車搶去泊車位，「在我快失去耐性又覺得不尋常時，來了這靈感。極短時間裡，九成的旋律、歌的畫面、以及這個歌名《神愛世人》已經在腦海了。」他停好車後馬上用手機錄低旋律，發現沒有流行歌用「神愛世人」這歌名，就決定以此命名。

小巧收到歌曲後，十分感動，「佢自己親身錄咗一個demo，作曲不特止，佢仲同銘洋填埋廣東話嘅詞。」對Yoga來說這亦是他的第一次，第一次填廣東話詞，Yoga直言很喜歡這歌，可算是割愛送給小巧，「最初聽這旋律就是一首廣東歌，於是我聯繫了《瑪莉晚安了》的作詞人陳銘洋，邀請他一起寫出這首歌的畫面。在製作完我的專輯後，我跟我演唱會的band leader完成demo。」