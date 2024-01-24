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娛樂
2024-01-24 12:23:07

獲偶像馮允謙邀合唱新歌 Marf@COLLAR低胸短裙山頂7度抵冷拍MV

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馮允謙與Marf首度合作，請對方為新歌《All That I Want》featuring及合作拍MV。

馮允謙與Marf首度合作，請對方為新歌《All That I Want》featuring及合作拍MV。

馮允謙(Jay Fung)COLLAR成員Marf(邱彥筒)首度合作，原來Jay3年前擔任《全民造星IV》評判時，看過Marf的演出後已密謀合作。Marf曾在不同訪問中透露是Jay Fung粉絲，今次獲偶像賞識邀合唱，既興奮又緊張。早前兩人在山頂7度的低溫下為新歌拍MV，穿著low-cut短裙的Marf，抵受刺骨寒風，雖然凍到臉青手震，但能與偶像合唱及拍MV，更獲對方披上外套並遞上暖包送暖，Marf可謂追星天花板。難怪暖在心頭的Marf，即使Jay Fung力勸她改穿較保暖服裝，都堅決拒絕。

Jay與Marf在新歌《All That I Want》MV中，邂逅於黑膠唱片店。 Jay與Marf在新歌《All That I Want》MV中，邂逅於黑膠唱片店。 Jay與Marf在新歌《All That I Want》MV中，邂逅於黑膠唱片店。 Jay與Marf在新歌《All That I Want》MV中，邂逅於黑膠唱片店。

Marf日夜狂煲Demo

新歌《All That I Want》由Jay Fung作曲，陳詠謙填詞，NicTsui編曲，T-Ma監製，特別嘉賓Marf featuring。談到合作緣起，Jay興奮地說：「因為Marf好正！3年前我有機會做《全民造星IV》第四輪比賽嘅評判。佢第一個表演我就已覺得佢好Charming、好正，所以當時就諗要同佢合作一首歌。」Marf說：「收到呢個消息嘅時候我喺日本拍緊團綜，同時亦收到Demo，然後全程喺日本，每次搭車我就狂Loop 呢首歌，當時個Demo係英文版，我好鍾意，好期待，好開心。」Jay問她想不想唱埋英文版？她立即點頭說：「梗係想啦！」

今次MV3個主要場景，第一個場景是JayMarf邂逅的黑膠唱片店，他們在店內挑選了同一張唱片播放同一首歌，齊齊進入幻想世界。雖然是在布置的場景，但他們見到現場的黑膠碟和唱碟機都非常開心。Marf：「我鍾意黑膠碟，但屋企未有位放黑膠碟機。我亦好鍾意黑膠碟封面設計，通常都好靚。我好想喺啲二手或者唔再聽嘅黑膠碟上用水彩畫畫，然後掛喺牆上做布置。」Jay說：「咁樣會好靚喎！我自己都好鍾意黑膠碟，但都好似你咁無地方攞放碟機。喺加拿大嘅時候，如果遇到我鍾意嘅Artist出黑膠碟，都會買嚟收藏，希望有一日自己擁有唱碟機時可以播。黑膠碟嘅音樂質素好高。」Marf說：「我好享受睇住支唱針，由外到內慢慢移動。希望有一日你（Jay)會出黑膠碟，希望到時有部機可以聽。」

Marf以low-cut短裙上陣，於山頂7度低溫下，抵受寒風為偶像Jay Fung拍MV。 Marf以low-cut短裙上陣，於山頂7度低溫下，抵受寒風為偶像Jay Fung拍MV。 於山頂7度低溫下拍MV，Jay Fung穿大褸都凍到震。 於山頂7度低溫下，抵受寒風拍MV，凍到震的Marf要暖包包暖。

Marf愛靚唔愛命 Jay感心痛

接著到山頂繼續拍攝，當日寒流襲港，戶外只有攝氏7度，山頂又大風又凍，穿著厚厚西裝大褸的Jay都凍到牙關打震，更何況穿著白色低胸短裙的Marf。導演每次叫Cut機，Jay立即將外套披上Marf身上，工作人員亦馬上為她再披毛毡頸巾，還有熱水、小暖爐和暖包保暖。

事後Marf笑說：「頭先Jay係咁問『依家幾多度？』我話唔好再問啦！其實前日我拍其他節目時已經覺得戶外好凍，心諗後日拍MV我死梗。今日啲衫係我同Stylist一齊揀，當時無諗過今日咁凍，因為wonderland吖嘛（幻想世界），啲衫要有呢種感覺，靚啲，所以我今日已經做好咗凍死嘅心理準備。」她又笑言凍到一個階段已經沒有感覺。Jay說：「我心痛呀，喺山頂只得7度，超凍。我同Marf講咗好多次『不如唔好著呢條裙啦』雖然好靚，但我真係唔想因為拍MV而令佢冷襯、感冒！」Marf說：「Jay不停問我『Are You Sure？』出到嚟靚就得！」Jay歎謂：「愛靚唔愛命！」

 

Marf在「熱九」的懷舊巴士內拍MV。 Marf與Jay Fung在懷舊巴士「熱九」內拍MV。 Jay Fung在懷舊巴士「熱九」內拍MV。 Marf在「熱九」的懷舊巴士內拍MV。 Marf與Jay Fung在懷舊巴士「熱九」內拍MV。

Marf獲偶像送簽名唱片

最後一站是在人稱「熱九」的懷舊巴士內拍攝，Jay表示小時候回港探親曾經坐過，Marf表示只有在海洋公園見過展覽品。他們不但在車廂內取景，巴士更行駛了一段路，讓他們感受一下。拍攝結束前，JayMarf自己最新的唱片《IN GOOD TIME》，還寫了留言和簽名，他細心講解唱片以時鐘設計概念，Marf很高興。Jay笑說：「放粒電池入去，個鐘就會郁，你可以放喺屋企做擺設，亦可以見到我個靚仔樣！」Marf興奮地說：「好嘢，呢個係我新屋，除咗我之外，第一位Artist嘅物品。」Jay說：「我係第一個？」他還再三叮囑必須放入電池，否則時鐘不會動。Marf說：「唔行都好架，IN GOOD TIME嘛，永遠都喺個Good Time度囉！」Jay說：「咁佢行咪更好，每時每分都IN GOOD TIME囉！」

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