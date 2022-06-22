飄流教室｜獲古巨基讚假音一流 Edan為柏安妮女兒體會「前夫」之痛

古巨基今日(22日)推出《I Really Love To Sing》合唱專輯，請來MIRROR成員Edan(呂爵安)打頭炮合唱《飄流教室》。MV則由八十年代女神柏安妮的17歲女兒、新進女演員許恩怡(Natalie)擔任女主角，兩人由中學生演到投身社會工作，經歷兩小無猜到各自拍拖、重遇，Edan與Natalie有不少親暱戲份。 兩代歌手繼續追夢 《I Really Love To Sing》(IRLTS)企劃源自古巨基於2003年憑《必殺技》奪得「叱吒樂壇我最喜愛的歌曲大獎」後，在頒獎台上的經典金句「我真係好鍾意唱歌」，已有幾年沒推出唱片的基仔重申，「真情流露的一句說話，亦都係心底話」。基仔有感音樂市場即使比以前辛苦，但仍然有很多很努力的歌手和音樂人繼續唱、繼續為夢想而努力，「我自己亦係其中之一，所以呢個project就咁樣命名。今次邀請咗唔同曲風嘅新晉歌手一齊去完成呢個project，係一個全合唱嘅專案。」《IRLTS》將有兩張專輯，除了與新晉歌手合唱重新編曲的舊作，亦會另推出一張全新專輯。

被Edan自彈自唱吸引 至於邀請Edan合作的原因，基仔謂：「《飄流教室》當年冇被成為主打，所以喺今次project度，我好想搵一個心儀嘅人去同我一齊唱呢隻歌。今次嘅新編曲係好classy，配古典鋼琴咁。上次睇Mirror個show，Edan solo嗰part鋼琴自彈自唱令我好深刻，所以我就覺得係非Edan莫屬。」而基仔在回憶二人在錄音室時的點滴，對Edna讚不絕口，「我記得佢話知道自己唱歌未必係最好，所以只要有其他唔同嘅機會，佢一定會好願意同埋俾心機去試！係一個好謙虛、好勤力嘅藝人。喺錄音過程裏面，我發現Edan喺假音上係好好，擁有一把好靚好滑溜嘅假音。」

Edan 受寵若驚：古sir好貼心 《飄流教室》是2004年基仔的爆紅作品，當時Edan只是7歲小孩，獲邀合作大感受寵若驚，「真係好開心今次呢個合作。從來冇諗過，當初好記得花姐同我講：『喂！古生話想搵你合唱喎，你肯唔肯呀？』嘩！梗係好啦！因為未試過同一個大前輩合作，同埋我細個都有聽古sir嘅歌，所以我覺得呢件事係好神奇。」他更表示錄音期間「學到好多嘢」，「古sir每一次都會嚟監製我嘅錄音，俾咗好多指導我，舒文監製都係，所以令到我對唱歌多咗好多諗法。同埋古sir真係好貼心，我問佢啲乜佢都好樂意去教我、幫我，所以好多謝佢。」