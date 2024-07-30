獲委任為港籃邀請賽大使 張繼聰關注江旻憓 張家朗奪金

形象健康、熱愛家庭又喜歡做運動的張繼聰(Louis)，獲建龍飛馬球會邀請擔任《2024中國香港國際籃球邀請賽》活動大使，更為落場作賽而備戰。雖然目前身在大馬緊鑼密鼓地拍新片，但仍心繫香港運動員在「2024年巴黎奧運會」上的精彩表現。Louis說：「雖然身處異國，不過一直關注香港運動員比賽，尤其江旻憓、張家朗奮力反敗為勝，為香港奪得兩面金牌，充分體現了香港精神，我感到非常高興和自豪。」
熱愛籃球的Louis指，今次參加邀請賽的球隊，來自世界不同地區，實力非常高，「礙於平時未必有機會經常看到他們比賽，今次特別興奮，例如中國有CBA吉林虎，亦有韓國聯賽冠軍，香港甲一球隊，更係我一直以來最關注，過去睇過唔少次甲一比賽。今次真係好想睇下，究竟香港球隊嘅水準放在亞洲級數球隊當中會係點。」
難忘比賽咬斷舌頭去醫院縫針
Louis指，今次活動設有香港學生與海外球隊交流，他回想當年自己沒有太多機會接受正規籃球訓練，要在街場練習，稱現今小朋友就幸福得多，很多機會接受訓練。作為一位籃球控，落場打波必有輸贏及受傷，最重要是透過籃球比賽及過程，和隊友一起奮鬥，學到堅毅及團隊的合作，Louis又說：「我好細個就參加籃球比賽，直至30幾歲仲打緊波，十幾年前仍然參加一些業餘比賽，所以籃球比賽對我來說，全部都係快樂回憶，而最經典的一次受傷經歷，就係咬斷舌頭去醫院縫針，回想起來都係一些青春印記。」
迷Michael Jordan球技 儲錢買MJ波鞋
Louis的籃球偶像，就是籃球友都會喜歡Michael Jordan，但大部分人難以學到這位籃球之神的像球技，只能模倣衣著和同款球鞋，他記得小時候就不停儲錢為了買MJ球鞋，他說：「Michael Jordan對勝利嘅執著、投入、堅毅不屈，堅持不放棄做好每件事，對我有好大的影響。」Louis又指，兒子張瞻同樣亦是籃球，難得今次在香港舉行國際籃球賽，他一定會和兒子一起前來欣賞。