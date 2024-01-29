獲法國總統夫人邀請 Lisa為當地醫院基金籌款性感演出

韓國女團BLACKPINK的Lisa與男團Stray Kids，參加了由法國總統夫人布麗吉特(Brigitte Macron)擔任理事，為法國醫院基金籌款，法國巴黎雅高競技場所舉辦的《2024 Yellow Pieces Gala》慈善演唱會。

總統夫人布麗吉特，今年就請來Lisa、Stray Kids、Pharrell Williams、Maroon 5、A$AP Rocky等人氣歌手同台獻藝。在演唱會上，Lisa表演了她的個人單曲《LALISA》和《Money》，並與法國製作人DJ Snake合作演唱歌曲《SG》。Stray Kids則表演了他們正規三輯中《5-STAR》(★★★★★)的主打歌《特》和收錄曲《TOPLINE》，為觀眾帶來了精彩的舞台表演。