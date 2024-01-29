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娛樂
2024-01-29 15:54:03

獲法國總統夫人邀請 Lisa為當地醫院基金籌款性感演出

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Lisa席上唱出多首solo作品。

韓國女團BLACKPINKLisa與男團Stray Kids，參加了由法國總統夫人布麗吉特(Brigitte Macron)擔任理事，為法國醫院基金籌款，法國巴黎雅高競技場所舉辦的《2024 Yellow Pieces Gala》慈善演唱會。

 

總統夫人布麗吉特，今年就請來LisaStray KidsPharrell WilliamsMaroon 5A$AP Rocky等人氣歌手同台獻藝。在演唱會上，Lisa表演了她的個人單曲《LALISA》和《Money》，並與法國製作人DJ Snake合作演唱歌曲《SG》。Stray Kids則表演了他們正規三輯中《5-STAR(★★★★★)的主打歌《特》和收錄曲《TOPLINE》，為觀眾帶來了精彩的舞台表演。

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Stray Kids為觀眾帶來了精彩的舞台表演。

Lisa在社交平台上，感謝主辦邀請，又表達對這個難忘之夜的感激之情，她說：「很高興能再次與Blink(BLACKPINK fans暱稱)相遇。」這次演唱會Lisa不僅給觀眾帶來音樂與舞蹈享受，還為慈善事業做出了貢獻，這是一個非常有意義的活動。LisaStray Kids又希望這次演唱會，能為法國醫院基金會籌集到更多的資金，幫助有需要的人們。

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