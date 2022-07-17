獲畢彼特提攜演《殺手列車》 《詭屋》童星祖兒京經歷夢幻時刻

由畢彼特(Brad Pitt)主演的《殺手列車》(Bullet Train)，在《殺神John Wick》系列監製兼《死侍2》導演大衛雷奇執導下，延續玩嘢動作片風格。電影公司發放一段乘車禮儀短片，畢彼特及眾演員以反面教材方式，示範5件乘車不能做的事情。電影將於8月4日在香港公映。

讚畢彼特慷慨幫助後輩

演員陣容方面，還有2013年憑《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)成名的祖兒京(Joey King)、阿倫泰勒約翰遜(Aaron Taylor-Johnson)、真田廣之等。童星出身的祖兒京自9歲開始亮相於電影圈，現年22歲的她形容參與《殺手列車》是入行的13年的夢幻荷李活時刻，她雀躍分享跟巨星級前輩畢彼特合作的心情，「我從畢彼特身上學到了很多，這是一些令人難以置信的人生課堂。畢彼特活在公眾的目光之下已經很久，生活平衡是一件很奇怪的事，只有小數的同類人才能體會這種感覺，他非常慷慨地幫助我這些後輩。」

電影改編自日本暢銷推理小說《瓢蟲》，畢彼特化身不拘一格、特立獨行的殺手瓢蟲。經歷數次任務炒車後，瓢蟲決定要低調行事，可是他的新任務是登上子彈火車，撞正來自世界各地、身懷絕技的同行高手，引來連場激戰。