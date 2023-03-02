獲金像導演森曼達斯欽點做主角 影后奧莉花高雯為《海邊電影院》破格演出

由《美麗有罪》(American Beauty) 金像大導演森曼達斯 (Sam Mendes) 炮製的動人新作《海邊電影院》，電影的創作靈感源於對他影響深遠的青少年時期，當時英國政治動盪，種族問題激烈，但同一時間音樂和文化卻發展蓬勃，對他而言別具創意和活力，森曼達斯趁疫情封城期間，靜下來回望人生，坦然面對自己的成長回憶，當中包括家人備受精神病困擾的親身經歷，啟發他寫下《海邊電影院》這個劇本。
女主角必然之選
《海邊電影院》邀得金像影后奧莉花高雯 (Olivia Colman) 擔任女主角，導演創作劇本期間，剛巧在Netflix大熱劇集《王冠》(The Crown)看到奧莉花高雯之演出，加上她當年亦憑《爭寵》(The Favourite) 榮獲奧運會影后 ，立即認定她是女主角必然之選，患有憂鬱症的電影院經理這個角色完全為她度身訂造。
有露骨情慾場面
奧莉花高雯對此表示受寵若驚：「當我還是戲劇學生時，已經十分熟識導演森曼達斯和他的作品《美麗有罪》，但我們並不相識。當我的經理人告訴我，說森曼達斯想與我Zoom傾談合作，我的反應是『Ohhhhhhhhkay』！」合作過後，奧莉花高雯大讚導演友善親和，並說：「他會捉着每一個人的手教戲，還會化身角色，以女主角希拉莉的語氣神態跟我對話。」與奧莉花高雯大演對手戲的青年新星米高禾特 (Michael Ward) 也對導演讚不絕口，二人更在戲中有突破性演出，而身為影后的奧莉花，今次為《海邊電影院》竟有大膽情慾場面，是她相隔多年再有性感演出。《海邊電影院》陣容還有金像影帝哥連費夫 (Colin Firth)，電影今日已在港上映。