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娛樂
2024-02-21 22:50:00

獲阿Sam邀做個唱嘉賓 Gigi登門拜訪歌神求指教

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Gigi一見Sam哥，即送上豹紋圖案的大毛巾，讓前輩可以做完運動後使用。

歌神許冠傑將於330日在紅館舉行的一連三場《許冠傑最緊要好玩演唱會 2024》，大會早前公布嘉賓名單， 330日是龍婷、331日是炎明熹(Gigi)41日是梁詠琪。TVB翡翠台將於TVB 翡翠台今個星期六晚上930分，播出《最緊要許冠傑》音樂特輯，Gigi更會在這個音樂特輯中出現。

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Gigi榮幸擔任歌神演唱會嘉賓，登門拜訪Sam band房求指教。

Gigi日前去了Samband房，為特輯進行拍攝，適逢新春佳節，Gigi工作之餘趁機帶同賀年禮物向Sam哥拜年，她在band房門前按門鐘後，阿Sam親自開門，並即時給了她一封大利是。有幸做Sam哥演唱會嘉賓，Gigi即問對方為何邀她，阿Sam說：「因為我睇過妳唱《浪子心聲》唱得非常好，我很感動，很喜歡，所以希望妳可以唱給我聽。」Gigi說：「我覺首歌俾咗好多人共鳴，所以我希望唱出嗰種感覺，我依家唱一次俾你聽，希望你可以指點一下。」

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想睇Gigi與Sam jam嘢，留意星期六晚的音樂特輯。

練習過後，Gigi說：「知道可以做Sam哥個唱嘉賓後真係好緊張，希望今次可以喺前輩身上學習唔同事物，我覺得Sam哥非常友善，雖然我同佢唔熟，唔知點樣同佢溝通，佢都永遠以笑相待，所以希望自己能夠加油。」樂迷想看到更多Gigi參與阿Sam個唱的內心分享，緊記周六晚準時欣賞《最緊要許冠傑》音樂特輯。

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