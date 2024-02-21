獲阿Sam邀做個唱嘉賓 Gigi登門拜訪歌神求指教

歌神許冠傑將於3月30日在紅館舉行的一連三場《許冠傑最緊要好玩演唱會 2024》，大會早前公布嘉賓名單， 3月30日是龍婷、3月31日是炎明熹(Gigi)和4月1日是梁詠琪。TVB翡翠台將於TVB 翡翠台今個星期六晚上9時30分，播出《最緊要許冠傑》音樂特輯，Gigi更會在這個音樂特輯中出現。

Gigi日前去了Sam的band房，為特輯進行拍攝，適逢新春佳節，Gigi工作之餘趁機帶同賀年禮物向Sam哥拜年，她在band房門前按門鐘後，阿Sam親自開門，並即時給了她一封大利是。有幸做Sam哥演唱會嘉賓，Gigi即問對方為何邀她，阿Sam說：「因為我睇過妳唱《浪子心聲》唱得非常好，我很感動，很喜歡，所以希望妳可以唱給我聽。」Gigi說：「我覺首歌俾咗好多人共鳴，所以我希望唱出嗰種感覺，我依家唱一次俾你聽，希望你可以指點一下。」