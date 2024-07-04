獲韋綺姍 添Sir Bill哥背書力薦 范明熙放閃進軍樂壇

樂壇新人范明熙(Vevila，小V)，近日推出首支派台歌《隨便放閃》，更於灣仔舉行新歌發布會，獲張佳添(添Sir)、吳大強(Bill哥哥)、韋綺姍、漢洋等前輩到場支持，電台DJ艾力更為發布會擔任司儀。
小V席上非常感動，除了因為獲一班前輩撐場，他們更給予小V首支派台歌非常高的評價，Bill 哥哥笑言是她的「忠粉」，二人早已認識，因在她出道前曾錄過不少翻唱曲，「當時已覺得她『人靚歌甜』，非常欣賞她的歌聲。」小V表示非常欣賞Bill哥哥唱功了得，且感情非常投入，若日後有機會開騷，希望請Bill哥哥擔任表演嘉賓。
為《隨便放閃》擔任作曲、編曲、監製的添Si，亦有現身發布會以示支持：「呢首歌係根據小V性格、形象、同鍾意影相嘅愛好而度身訂造。初期錄音時佢仲箍緊牙，而大家都力求完美，後期箍完牙再重錄一次，所以係心血之作，成個效果都好smooth，小V亦有好大進步。」而添Sir更大讚小V唱功了得：「今日現場聽佢唱Live，基本上好似播碟咁，Very Good !」
韋綺珊亦對小V大讚：「平時聽佢唱慢歌多，無諗過佢唱呢類型嘅歌都咁有groove，值得一讚！」而漢洋更為是次發布會贊助場地，他亦感到驚喜：「小V外貌甜美，好多人會以為佢係行偶像派路線，唱歌會麻麻，但原來唱歌都咁出眾。」
《隨便放閃》以現代社交媒體文化為題材，小V 表示：「自己鍾意拍照，將美好一面上載到社交媒體放閃。」此曲表達現代人愛放閃的潮流，小V希望新歌能鼓勵大家追求夢想時，勇敢和堅定地展現自己。