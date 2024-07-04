獲韋綺姍 添Sir Bill哥背書力薦 范明熙放閃進軍樂壇

小V席上非常感動，除了因為獲一班前輩撐場，他們更給予小V首支派台歌非常高的評價，Bill 哥哥笑言是她的「忠粉」，二人早已認識，因在她出道前曾錄過不少翻唱曲，「當時已覺得她『人靚歌甜』，非常欣賞她的歌聲。」小V表示非常欣賞Bill哥哥唱功了得，且感情非常投入，若日後有機會開騷，希望請Bill哥哥擔任表演嘉賓。

為《隨便放閃》擔任作曲、編曲、監製的添Si，亦有現身發布會以示支持：「呢首歌係根據小V性格、形象、同鍾意影相嘅愛好而度身訂造。初期錄音時佢仲箍緊牙，而大家都力求完美，後期箍完牙再重錄一次，所以係心血之作，成個效果都好smooth，小V亦有好大進步。」而添Sir更大讚小V唱功了得：「今日現場聽佢唱Live，基本上好似播碟咁，Very Good !」

韋綺珊亦對小V大讚：「平時聽佢唱慢歌多，無諗過佢唱呢類型嘅歌都咁有groove，值得一讚！」而漢洋更為是次發布會贊助場地，他亦感到驚喜：「小V外貌甜美，好多人會以為佢係行偶像派路線，唱歌會麻麻，但原來唱歌都咁出眾。」