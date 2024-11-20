獲《破·地獄》導演陳茂賢布幕嗚謝 陳家樂解釋：佢話我哋係兄弟 咪多謝你同阿嫂

剛升格當爸的陳家樂，今日出席「荷里活廣場x Piske & Usagi玩轉粉紅遊樂園」活動，他稱第一年與囡囡Camila過聖誕，自己都想盡量抽時間陪伴家人，「其實過往每年都會與太太去搵些靚的聖誕樹拍照，這是我和太太一個聖誕傳統，今年就會帶同囡囡一起外出，聖誕的時候她應該已經6個月大，可以去人多的地方影相留念。」攝影：羅錦鴻 自爆在家要著Kam爆睡衣 問太會否著太太連詩雅安排的家庭裝影合照，家樂非常放心連詩雅的品味，又說：「應該都會，信得過太太揀衫的眼光，此終都想一家日在特別時刻影相留念。」不過他就自爆家庭裝睡衣有點kam：「我屋企套睡衣是粉紅色底、紅色心心圖案。」

問他作為新手爸爸，太太會否放心交低女兒Camila給他自己一個湊，家樂自言還未通過壓力測試：「囡囡始終不肯讓我餵奶，我一餵奶Camila說好唔耐煩，我上網睇片見到有些爸爸會在胸前掛一個奶樽裝置，模仿女性餵母乳的效果，自己好想仿效。」家樂又稱，與太太正訓練囡囡叫爸爸媽媽：「我同太太鬥快，大家都想Camila叫自己先，所以成日同囡囡講BB話。」 本與岑珈其有份客串演出 談到《破·地獄》導演陳茂賢，特別在電影的布幕嗚謝他與連詩雅，嘉樂稱有問過對方：「我問過陳茂賢導演為甚麼多謝我，他說我們是兄弟，所以就多謝你同阿嫂。」但他估計是因為電影籌拍之初，一直俾意見陳茂賢寫劇本。至於寫劇本時有否估計到《破·地獄》的票房大收，他說：「睇劇本時已經知道是一齣好戲，故事很窩心、很感人，又有點勵志結觀眾看到希望。」

至終為何沒有參演，是否如網民所說，拍攝時撞正他的婚期，紅白二事不能相沖，嘉樂則說：「我結婚時《破·地獄》都未開拍，因為我接了另一套戲在先，並且有份casting，本來會客串一角，其實岑珈其都有份客串，而且已經拍了，最後因為劇本修改，我的戲份與珈其的片段都刪除了，唔敢要，可以下次再合作，而且都戥陳導演高興，電影非常受觀眾歡迎。」

本與岑珈其有份客串演出 談到《破·地獄》導演陳茂賢，特別在電影的布幕嗚謝他與連詩雅，嘉樂稱有問過對方：「我問過陳茂賢導演為甚麼多謝我，他說我們是兄弟，所以就多謝你同阿嫂。」但他估計是因為電影籌拍之初，一直俾意見陳茂賢寫劇本。至於寫劇本時有否估計到《破·地獄》的票房大收，他說：「睇劇本時已經知道是一齣好戲，故事很窩心、很感人，又有點勵志結觀眾看到希望。」

至終為何沒有參演，是否如網民所說，拍攝時撞正他的婚期，紅白二事不能相沖，嘉樂則說：「我結婚時《破·地獄》都未開拍，因為我接了另一套戲在先，並且有份casting，本來會客串一角，其實岑珈其都有份客串，而且已經拍了，最後因為劇本修改，我的戲份與珈其的片段都刪除了，唔敢要，可以下次再合作，而且都戥陳導演高興，電影非常受觀眾歡迎。」