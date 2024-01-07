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娛樂
2024-01-07 15:35:54

獲「第38屆金唱片獎」數字音源最高獎 NewJeans成為大滿貫組合(有片)

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生活

NewJeans以《Cool With You》MV裡仙子同款素服出席「第38屆金唱片獎」。

韓國女團NewJeans，憑藉今年一月推出的歌曲《Ditto》，昨晚在印尼雅加達國際體育場舉行的「第38屆金唱片獎」(The 38th GOLDEN DISC AWARDS)上，獲得數字音源單元最高獎，這是她們繼「2023 MAMA Awards」、「MMA 2023」、「2023 AAA」後，於國內第四個重要頒獎禮上獲最高的殊榮，成為近年難得一見大滿貫組合，Hanni用英語致詞說：「2023 年確實是令人驚奇的一年，每次我們在舞台上表演，我們都會感到感激，因為有這麼多人喜歡我們的歌曲。」

▲NewJeans《Cool With You + Ditto》演出片段

隊內年齡最少的成員Hyein以英語補充道：「希望大家能像現在一樣，和我們一起享受音樂，感激Bunnies(fans暱稱)的支持，我們才能在2023年度過一段美好的旅程，並期待2024年的冒險」之後NewJeans以組曲形式表演了《Cool With You + Ditto》，全場fans報以熱烈掌聲。以她們的製作人閔熙珍，則獲得製作人大獎，表揚她把K-Pop創新到另一階段。

 

▲NewJeans《Cool With You + Ditto》演出片段

NewJeans今年表演出色，《Ditto》一曲於Melon排行榜創下連續99天、連續14周第一的紀錄，又橫掃國內頒獎禮的大獎。於全球主要排行榜上成績亦非常亮眼，她們的迷你二輯《Get Up》，在美國Billboard 200排行榜上，曾經登頂取得第一名，並有三首歌曲同時進入Hot 100排行榜。她們更成為K-Pop藝人中，以最短時間奪得「2023 Billboard Music Awards」的團體之一。

New Jeans的成功，不僅展現她們的音樂實力，也彰顯了她們在K-pop的影響力和全球龐大的fans群，樂迷期待他們在未來的音樂道路上，繼續取得更多的成就。

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NewJeans製作人閔熙珍，則獲得製作人大獎。

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後台得獎照片。

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