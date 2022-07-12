獲《Rolling Stone》熱情推介 aespa上載《Girls》公演MV

▲《Girls》的第一個公演MV▲ 韓國女團aespa，當地時間昨晚7時公開新曲《Girls》的第一個公演MV，延續《Black Mamba》SM娛樂的Metaverse概念，這次舞台背景出現了未來世界的都市夜景、直昇機等元素，aespa 4位成員在天台停機坪又唱又跳新歌，非常養眼。

《 Rolling Stone 》樂評有讚冇彈 而剛於美國紐約《GMA Summer Concert》演唱完畢的aespa，獲老牌音樂雜誌《Rolling Stone》為新曲《Girls》撰寫樂評，《Rolling Stone》寫道：「很難相信《Girls》是aespa的第二張迷你專輯。這張唱片包含你想要從aespa專輯中聽到的一切，比如沉重的synth節拍、強勁人聲，和令人過目難忘的視覺效果。但是音樂仍然是專輯的賣點。如果你以前對aespa有過懷疑，那麼是時候潛入荒野的兔子洞感受女孩們，因為她們已經成功了。」