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娛樂
2023-11-13 15:36:03

獲GUCCI委任為全球代言人 Jay Park望共創時尚榮耀

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Jay Park在音樂和藝術領域甚具影響力。

意大利奢侈品牌GUCCI，今日正式宣布，韓國歌手扑宰范(Jay Park)，將擔任品牌的全球代言人，一消息引起音樂與時尚圈廣泛關注。Jay Park2008年起，開始在音樂製作領域嶄露頭角，他是前男團2pm的隊長，並於2013年創立韓國hip hop廠牌AOMGH1ghr MusicMORE VISION等，致力於推廣hip hopR&B音樂，同時積極發掘和培養新銳歌手。

 

 

 

 

 

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GUCCI今日宣布，委任Jay Park擔任品牌全球代言人。

近日Jay Park到國家節目《這就是街舞6》擔任導師外。今年5月，Jay Park曾參加GUCCI在韓國景福宮舉行的2024早春系列時裝騷，以看出雙方合作的端倪。對於今次合作，Jay Park表示：「感到非常榮幸。作為一個擁有超過百年歷史的品牌，GUCCI以其持續創新和獨特演變而聞名於世，能夠與這樣富歷史感的品牌攜手合作，對我來說是一個難得的機會。」

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近日Jay Park到中國內地節目《這就是街舞6》擔任導師，在亞洲地區愈來愈具影響力。

GUCCI方面，對於起用Jay Park為代言人，直言充滿期待，期望對方能為品牌帶來新的時尚榮耀，同時Jay Park在時尚界的影響力，能為品牌的新裝提供更大曝光平台。而這次合作展示GUCCI對音樂和藝術領域的熱愛和支持，雙方fans密切關注GUCCIJay Park的動態，見證他們如何呈現這一時尚盛事。

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Jay Park的時尚壞孩子形象，GUCCI非常喜愛。

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