獲iHeartRadio頒K-Pop最佳新人 NewJeans第三度美國獲獎

韓國女團NewJeans，昨日在美國洛杉磯舉行的《2024 iHeartRadio音樂獎》上榮獲「最佳新人(K-Pop)」類別。《iHeartRadio音樂獎》是美國線上廣播公司iHeartRadio自2014年起主辦的音樂頒獎典禮，目的是表揚該年在iHeartRadio廣播和應用程式上，播放次數最多的藝人和歌曲。

NewJeans透過影片表達對獲獎的感受，她們表示：「感謝Bunnies(fans暱稱)的支持，讓我們每天都充滿努力的力量，還有衷心感謝所有幫助過我們的人。 」New Jeans去年11月在美國三大音樂頒獎典禮之一的《Billboard Awards 2023》中獲得「全球頂級K-Pop藝術家」獎；上個月又在《Billboard Women in Music Awards》中獲得「公告牌音樂女性」獎，以及成為首位K-Pop藝人獲得「年度最佳組合獎」，證實她們在全球擁有巨大知名度和影響力。

New Jeans出道僅一年，連續在美國音樂頒獎典禮上獲得肯定，證明她們的歌曲如《OMG》 、《Ditto》、《Super Shy》、《ETA》，均打入Billboard的主榜，而且獲邀出席美國的Lollapalooza、日本的Summer Sonic音樂節，就水洩不通的現場，展現出她們爆炸性觀眾動員能力。

NewJeans 5月推出新專輯，Bunnies要留意了。