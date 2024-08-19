獲Ivy So@COLLAR任新歌MV女主角 FINALLY化身流浪貓乘機自肥

由小薯茄成員組成的男團FINALLY，推出首支抒情歌《樓下的貓》，4位成員包括第一隊長Chorus(程人富)、第二隊長JPG(阿J)、第三隊長Fatman(肥蚊)和隊員M.I.C(朱Mic)在新歌MV化身流浪貓，乘機自肥找COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)擔任女主角，更獲女神Ivy So一口答應。四子當然把握機會向導演自薦加親熱戲，不過惟隊員朱Mic獲女神恩寵，其餘3子無奈表示，「唯有自行係戲外『加戲』，多啲同Ivy傾計！」

Ivy So 提攜樂壇後輩 一口答應 《樓下的貓》由Nic Tsui包辦監製和作曲，阿檸填詞，歌詞中提到不少女神的名字，FINALLY四子均認為MV需要一位女神級的女主角，毫無懸念一致決定人選為Ivy，首次擔演其他歌手MV女主角的Ivy笑說：「之前同COLLAR隊友上小薯茄節目時，已經有合作過，那時同朱Mic有些淵源，一直都覺得FINALLY好搞笑，冇諗到佢哋會出抒情歌。第一次聽到《樓下的貓》時，覺得曲風很新鮮，加上我都好鍾意提攜樂壇後輩，所以我一口答應！」朱Mic在MV中與Ivy有親密行為，3位隊長恨得牙癢癢，JPG說：「我哋有舉手同導演自薦，但失敗咗，咁唯有自行係戲外『加戲』，多啲同Ivy傾計！」Fatman則指：「Ivy好專業，即使我哋用好熾熱眼神望住作，佢都好努力同我哋演戲，仲讚我哋可愛。」

直認沒技術 唱歌靠感情 FINALLY在MV化身流浪貓，在街頭四處討女孩子歡心，四子自言是幸福的流浪貓，「我哋同貓嘅共通點就係可愛、高竇、討人喜歡，而流浪貓嘅比喻就好似FINALLY勇闖樂壇，每次我哋出席公開活動，其他歌手嘅fans都會好落力為我哋打氣，令我哋覺得自己好似流浪貓，有唔同嘅人愛錫我哋、餵我哋食嘢，甚至比家貓更幸福，而我哋亦都好享受呢種關係！」去年推出的首支單曲《終於出歌》玩味十足，今次為何會推出情歌《樓下的貓》，Chorus解釋：「其實係終粉（FINALLY粉絲）覺得我哋唱歌全是感情，沒有技術，為咗令我哋嘅感情可以發揮到最好，我哋就決定出一首R&B嘅情歌，唱出所有感謝，滿足終粉！」