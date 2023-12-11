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娛樂
2023-12-11 17:32:29

獲Jingle Ball Tour邀請美國3地演出 NCT DREAM與OneRepublic Nicki Minaj同台

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NCT DREAM成員於《Jingle Ball Tour》後台，與樂隊OneRepublic的成員合照。

韓國男團NCT DREAM，獲《2023 iHeartRadio Jingle Ball Tour》邀請，昨晚於波士頓的TD Garden演出，與CaesarSZANicki Minaj及樂隊OneRepublic等世界知名藝人，一起為音樂節進行巡演。而今晚NCT DREAM將於華盛頓Capital One Arena繼續表演，14日則在亞特蘭大的State Farm Arena表演。

Jingle Ball Tour》是美國最大媒體iHeartMedia，每年年底於當地各大城市巡迴舉行的大型音樂節，NCT DREAM能與Nicki MinajOneRepublic等藝人同台，他們的全球知名度可見一斑。NCT DREAM計劃在這次演出中，唱出多首熱門歌曲，當中有清新獨特的抒情曲，亦有熱量無限的舞曲，他們將為當地fans帶來以無與倫比的表演。

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NCT DREAM成員昨晚抵達波士頓的一刻。

26個城市舉行41場巡演 唱片大賣432萬張

此外，NCT DREAM4月在洛杉磯、紐瓦克、芝加哥等美國7個城市舉辦了首次北美巡演，被BillboardConsequence of Sound評選為「值得關注的K-pop明星」，這次行程預計也會引起媒體關注，據悉他們已經收到FOX 13台和Entertainment Tonight 等當地媒體的採訪邀請。

此外，去年12月發行的《Candy》，熱潮延續到2023年的，正規第3張專輯《ISJT》，總銷量亦突破432萬張，登上各大音源排行榜榜首，而且今年成功在26個城市，舉行41場世界巡演，為他們2023年增光添彩。

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去年推出的正規第3張專輯《ISJT》，大賣432萬張。

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NCT DREAM今年成功在26個城市舉行41場世界巡演。

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