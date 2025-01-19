率隊赴澳門為《臨時決鬥》舉行首映 古天樂認走線讓林峯角逐「最佳男主角」

古天樂、梁詠琪(GiGi)、王丹妮、陳湛文及陳慧敏等，昨日於澳門新濠影滙出席賀歲電影《臨時決鬥》的澳門新濠影滙，古天樂飾演的拳王鍾磊，在會上分享道：「很高興再次在影滙戲院與澳門的觀眾見面，也很開心再次與GiGi拍賀歲片，大家非常有默契，希望大家看得開心。」到電影《九龍城寨之圍城》於《金像獎》他走線「最佳男配角」，讓林峯角逐「最佳男主角」，古天樂說：「係，都想林峯拎『最佳男主角』，(是誰安排？)電影公司安排，(不是你想？)電影公司同我一齊都想林峯拎。」

而作為拳王太太的GiGi，則被導演評為電影中的搞笑擔當，很多對白都是她自己構思的，GiGi感謝導演的信任，她說：「導演給了我們很多信心和自由，很多東西都是大家即時構思出來的。我因為《臨時決鬥》學了泰拳，但戲裡並不是打得飛起，打得飛起的才是身邊的王丹妮。」

主力負責打鬥的王丹妮，除了在拍攝前與周秀娜(娜姐)、GiGi、楊詩敏(蝦頭)一起努力練拳，還在拍攝時挑戰膽量。飾演廣告女強人的她，原本畏高，對高的機動遊戲一直抗拒，但一場講述胡子彤帶她到新濠影滙水上樂園減壓的戲中，挑戰垂直滑梯，丹妮雖然緊張，卻勇敢上陣，「哇！嚇死我！大家一見滑梯都說高，我見了也腳軟，但不想因為怕高而不拍，一路上樓梯一路很緊張，幸好導演兩take就搞定了，滑梯真的太刺激了。」而陳湛文飾演的Daniel則引發了丹妮和娜姐兩位女神的爭鬥，陳湛文笑說：「不用懷疑，為什麼要一起爭我，哈哈，想知道就進場來看！」

此次《臨時決鬥》有不少場景在澳門拍攝，參演的本地代表陳慧敏飾演醫院的陳姑娘，對於能參與賀歲電影感到榮幸，表示：「過去大家可能比較少在大銀幕上見到我，希望來年有更多機會。」而一眾演員在席上舉杯，預祝賀歲電影《臨時決鬥》票房節節上升，創下佳績，為觀眾在農曆新年帶來無限的歡樂與感動。