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娛樂
2024-01-16 14:36:00

玉木宏關閉社交留言　自爆想沉浸練習巴西柔術：變得更強

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對於時隔近2年再度主演連續劇，玉木宏表示：「我認為拍連續劇是時間安排上最困難的類型，所以已經做好了準備，想完成一個好的作品」。

對於時隔近2年再度主演連續劇，玉木宏表示：「我認為拍連續劇是時間安排上最困難的類型，所以已經做好了準備，想完成一個好的作品」。

日本男星玉木宏和女星木南晴夏育有一子後，努力在家庭與工作間取得平衡，2023年為保護家人隱私安全而關閉社群留言功能，粉絲們都相當體諒並大讚他帥氣；而他在律政劇《貞德的審判》中，也將大展正義感為弱小發聲。對於時隔近2年再度主演連續劇，玉木宏表示：「我認為拍連續劇是時間安排上最困難的類型，所以已經做好了準備，想完成一個好的作品」。

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玉木宏在《貞德的審判》中飾演育有2個孩子的少女漫畫家。（圖／Hami Video提供） 玉木宏在劇中突被任命為國民檢察審查員。（圖／Hami Video提供）

玉木宏：我想練習巴西柔術，變得更強！

此外，玉木宏被問到2024年個人新年希望掀起什麼樣的突破？他則帶著靦腆微笑表示，努力工作是理所當然的事情，「但是其實我私下想沈浸在『那件事』之中。」然後透露：「我想練習巴西柔術，變得更強！」玉木宏在《貞德的審判》中飾演少女漫畫家，不過他的真實身分其實是育有2個孩子的單親爸爸。但他某天卻突然被任命為國民檢察審查員，必須與其他人共同審查法院中「不起訴處分」案件；玉木宏因漫畫截稿日期將至，又忙於照顧子女，要求退出審查會，卻被法院以「無特殊理由」拒絕他的要求，玉木宏只好從命，他也因此發現檢察機關掩蓋著不可告人的真相，和其他市井小民在審查委員會中一起挑戰法院中的絕對權力。在《貞德的審判》首集中，玉木宏遇到上班族暴力攻擊致死案件，玉木宏原本同意檢察官的不起訴處分，但看到死者孩子在法院詢問母親：「爸爸是壞人嗎？」觸動了他的心，決心找出真相，劇中11位個性迥異的人聚集在審查委員會，為了他人的利益和名聲一起努力，玉木宏希望透過這部劇傳達不同的想法：「如果能打從心中多為對方體貼著想，相信自己也會得到很大的力量」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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