玉木宏關閉社交留言　自爆想沉浸練習巴西柔術：變得更強

玉木宏：我想練習巴西柔術，變得更強！

此外，玉木宏被問到2024年個人新年希望掀起什麼樣的突破？他則帶著靦腆微笑表示，努力工作是理所當然的事情，「但是其實我私下想沈浸在『那件事』之中。」然後透露：「我想練習巴西柔術，變得更強！」玉木宏在《貞德的審判》中飾演少女漫畫家，不過他的真實身分其實是育有2個孩子的單親爸爸。但他某天卻突然被任命為國民檢察審查員，必須與其他人共同審查法院中「不起訴處分」案件；玉木宏因漫畫截稿日期將至，又忙於照顧子女，要求退出審查會，卻被法院以「無特殊理由」拒絕他的要求，玉木宏只好從命，他也因此發現檢察機關掩蓋著不可告人的真相，和其他市井小民在審查委員會中一起挑戰法院中的絕對權力。在《貞德的審判》首集中，玉木宏遇到上班族暴力攻擊致死案件，玉木宏原本同意檢察官的不起訴處分，但看到死者孩子在法院詢問母親：「爸爸是壞人嗎？」觸動了他的心，決心找出真相，劇中11位個性迥異的人聚集在審查委員會，為了他人的利益和名聲一起努力，玉木宏希望透過這部劇傳達不同的想法：「如果能打從心中多為對方體貼著想，相信自己也會得到很大的力量」。