王丹妮孖台灣男神張孝全拍劇 全英語對白找謝君豪教戲

王丹妮早前出席巴黎時裝周後，現正為12月出發到多明尼加共和國以及巴拿馬拍攝約四個半月的外國電視劇《Coolie》做準備，同劇更有台灣男神張孝全以及拉丁裔的 Mauricio Henao。Louise興奮的表示：「繼《梅艷芳》、《毒舌大狀》後，再次接到一個很具挑戰性的角色，自己都嚴陣以待，用了很多時間做事前準備。加上今次要講全英文對白，都要花時間去上堂練習。」

感激施南生推 薦

Louise 坦言：「對於香港女演員能夠用全英文來拍攝的機會並不多，對我來說都有一定難度，戲中亦有部分普通話對白，不是母語對我來說都感到有些壓力，所以特意找英文老師幫忙提升英語水平。更找了君豪哥(謝君豪)指導並增進我的演技。而且為了專注拍劇、演好角色，決定減少工作，花多點時間、心機在劇本和角色之中，多思考一些結構上、層次上的演釋。過程中即使緊張又有壓力，但都令我相當享受其中，有時直頭興奮到不想睡覺。」而對於獲得試鏡機會並能夠參與拍攝，Louise非常感謝施南生小姐及經理人的推薦，她感恩地說：「非常榮幸今次有份參與，當初拍《梅艷芳》時Nansun已經很支持及鼓勵我，令我感受到她很多的愛，一切都是緣份。」