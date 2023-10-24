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娛樂
2023-10-24 12:00:00

王丹妮孖台灣男神張孝全拍劇 全英語對白找謝君豪教戲

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王丹妮早前出席巴黎時裝周。

王丹妮早前出席巴黎時裝周。

王丹妮早前出席巴黎時裝周後，現正為12月出發到多明尼加共和國以及巴拿馬拍攝約四個半月的外國電視劇《Coolie》做準備，同劇更有台灣男神張孝全以及拉丁裔的 Mauricio HenaoLouise興奮的表示：「繼《梅艷芳》、《毒舌大狀》後，再次接到一個很具挑戰性的角色，自己都嚴陣以待，用了很多時間做事前準備。加上今次要講全英文對白，都要花時間去上堂練習。」

王丹妮早前出席巴黎時裝周。 王丹妮早前出席巴黎時裝周。 王丹妮早前出席巴黎時裝周。

感激施南生推

Louise 坦言：「對於香港女演員能夠用全英文來拍攝的機會並不多，對我來說都有一定難度，戲中亦有部分普通話對白，不是母語對我來說都感到有些壓力，所以特意找英文老師幫忙提升英語水平。更找了君豪哥(謝君豪)指導並增進我的演技。而且為了專注拍劇、演好角色，決定減少工作，花多點時間、心機在劇本和角色之中，多思考一些結構上、層次上的演釋。過程中即使緊張又有壓力，但都令我相當享受其中，有時直頭興奮到不想睡覺。」而對於獲得試鏡機會並能夠參與拍攝，Louise非常感謝施南生小姐及經理人的推薦，她感恩地說：「非常榮幸今次有份參與，當初拍《梅艷芳》時Nansun已經很支持及鼓勵我，令我感受到她很多的愛，一切都是緣份。」

王丹妮年底將與台灣男神張孝全拍外國劇集。 王丹妮年底將出發往多明尼加共和國以及巴拿馬，與台灣男神張孝全拍外國劇集。 王丹妮將與台灣男神張孝全拍外國劇集。 王丹妮將接拍外國劇集，挑戰全英語對白。

《彈珠人生2》導演新作

Coolie》由《一頁台北》、《初戀慢半拍》、《彈珠人生》 第二季的台裔美籍導演陳駿霖(Arvin Chen)執導，故事發生在19世紀的古巴，Louise演一名居住於中國廣東的女子，飄洋過海去到古巴跟當地一位種植園的流亡者結婚，經歷古巴的大事，從起初不懂英文到拼命求生、成長。此為為國泰電影公司首部製作的劇集，共有8集，將會在網上串流平台播出。

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