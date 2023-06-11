王丹妮獲微博電影之夜進取演員獎 喜遇偶像周潤發成功集郵

王丹妮(Louise)於昨晚(10日)出席於蘇州昆山舉行的「2023 微博電影之夜」，她獲得年度進取演員殊榮，擔任開場表演嘉賓，最驚喜是巧遇偶像周潤發，以及潘耀明導演及金像美術指導文念中，成功集郵的她坦言，「發哥一直是我演藝路上的目標。」

發揮急才 王丹妮憑首部主演電影《梅艷芳》已獲得多個電影獎項，今次再下一城，獲內地影壇矚目盛事「微博電影之夜」頒發年度進取演員，Louise隆重其事，頒獎禮之前的紅地氈，Louise就以一身紫紅色露肩低胸長裙亮相，繼而換上黑色吊帶裙領獎踏上頒獎台，分享致謝詞，當主持人問到如何用名字中的一個字，解釋「進取」的含義及對未來演員之路的期許，Louise就發揮急才回答「『單』槍匹馬勇往直前，永遠熱忱，永遠堅定。以後會繼續努力，希望有更多好的作品送給大家。」Louise與內地演員陳飛宇、周也和張雪迎，同獲年度進取演員。