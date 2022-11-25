王丹妮現身倫敦出席手錶活動 與「007」丹尼爾基格同枱用餐

王丹妮（Louise）日前專程飛到英國出席在倫敦舉辦的「歐米茄（Omega）與占土邦60周年」手錶活動，作為東亞地區唯一代表，她在這個國際性活動上與來自世界各地的藝人交流，更有幸跟國際巨星「007」丹尼爾基格（Daniel Craig）同枱用餐，不過避免打擾對方就未有合照，能夠同枱已經極之開心。對於再度外出工作，王丹妮自言相當開心，而且還有一個月便是聖誕節，不少商場和街道已掛上極具氣氛的聖誕燈飾，她興奮表示：「可以來英國工作提前感受聖誕節氣氛，街上和商場的燈飾都非常漂亮，令人更加期待聖誕節的來臨。」

王丹妮今趟英國之旅為期短短兩、三日，工作行程趕急連睡眠時間都缺乏，不過已足夠令她非常開心，自言是工作狂的她笑言：「感謝Omega的邀請，除了工作更能感受到倫敦的節奏和氣氛。早前雖然出席了Fashion week，但真的很久沒有外遊，所以非常珍惜可以飛往外地的日子，決心必定給出最好表現，而且可以寓工作於娛樂令整件事相當美滿。」除了工作外，王丹妮是個十分重視家庭的人，她指：「會更加珍惜跟囡囡相處的時間，她成長的日子以及跟家人相處的時間都相當重要。比起以前都會抽多點時間跟他們食飯、聊天，加上跟老公暫時分隔兩地，各有各忙，極珍惜FaceTime和面對面的時間。」結束工作後王丹妮仍有半日空閑可以去購物，她最希望買到特別的小禮物送給從澳洲返港的老公和家人，一起歡度聖誕。