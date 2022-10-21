王丹妮現身大學出席講座 分享艱辛成長歷程鼓勵年輕人

王丹妮（Louise）昨晚（20日）以嘉賓身份到香港大學，出席講座「和林奕華做朋友之交換成長：一人有一部陪我長大的電影」分享會，Louise與林奕華談及演出電影《梅艷芳》的心路歷程，同時與在場同學分享不少童年艱辛經歷，藉此鼓勵年輕新一代不怕困難，勇敢面對挑戰，在場同學亦發問很多對Louise的好奇事。

Louise談到會平衡工作及照顧8歲女兒的時間，她說：「可能自小父母不是陪伴自己太多，會覺得生活缺乏了愛，既然如此我會給予下代更多的陪伴時間，我不是溺愛，而是像朋友一樣，最重要是溝通。」Louise笑言當初有對女兒隱瞞自己參演《梅艷芳》，但後來滿街是宣傳，最終隱瞞不了，Louise說：「老師都知道了，唯有對她說，媽咪當演員了。帶她到戲院看這齣戲，左邊是女兒，右邊是老公，兩個邊看邊喊，女兒很投入，原來她也很早熟。」

林奕華問到Louise人生遇過最大的難題，Louise笑指過去遇過的人生難題豈止300個，她說：「最難是要面對父母分開，自己要極速成長，其後兩年媽咪經濟出現問題，自己想如何可以搵錢幫屋企，如何保護媽咪，當時要想很多方法，懊惱得頗痛苦。媽咪每天做兩份工，每天只有3小時睡覺，累得一次眼花撞爆商場玻璃門，更弄傷眼睛，回家戴上黑超亦不願告訴我們，免得我們嚇倒，見到媽咪如此辛苦，我感到沒有事情值得抱怨，她既然堅持到湊大我們，相信沒有更大的難題是解決不到。所以我很少抱怨，只會視為上天的考驗。」Louise指媽咪是對她一生影響最大的人，除了是堅毅的性格，媽咪亦甚有潮流觸覺及衣着品味，Louise笑言：「當年她已染紅色頭髮，坐電單車、穿皮褸，她甚麼型格服飾也有，衣着研究是她啟發了我，我返學時，同學指媽咪似黑社會大佬老婆，很有霸氣，我就很自豪自己媽咪與眾不同。」Louise在講座中分享不少其生活點滴，當中有她小時候看過，印象最深的電影《這個殺手不太冷》，她印象最深的歌曲，是因為婆婆經常聽，令她認識由鄧麗君唱出的廣東歌《漫步人生路》。Louise又大爆情史，表示曾遇過超級渣男，受過嚴重情傷。對於尋覓真正的愛情，Louise說：「大家要有共同目標。」