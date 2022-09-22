王丹妮現身米蘭時裝周 與金多美 Lily Allen同坐首席

王丹妮由模特兒界殺入影壇，憑電影《梅艷芳》的耀眼演出，躍升為炙手可熱的女演員，王丹妮人氣急升，她趁住全球疫情難得受控，獲邀以嘉賓身份飛往意大利出席米蘭時裝周，亦成為今年盛會上首場大型時裝騷的第一位香港嘉賓，而同場更有韓劇《梨泰院Class》女星金多美及英國樂壇天后Lily Allen。

寓工作於娛樂

王丹妮（Louise）昨晚出席米蘭第一場時裝大騷「Fendi SS23 womenswear collection」，第一次以演員身份到當地睇騷，更喜遇超級偶像Lily Allen，同時與韓國當紅女演員金多美同坐第一行，Louise表現極為興奮，亦乘機跟兩人聊天談時裝。因為疫情，Louise今次相隔多年再踏足時裝周，她興奮表示：「過往經常到外地fashion week睇show，自己向fashion icon進發，今次以演員身份出席，與過往有很大分別，以往當模特兒，欣賞靚衫之餘，亦會留意每個模特兒行catwalk的英姿，會特別感受深，因為自己做過這個行業，很難得Fendi邀請我去睇這個show，又坐第一行、與CEO一齊坐，亦與金多美一齊坐，整件事很開心、興奮，而所有衫亦好靚，一邊看一邊欣賞，因為自己讀fashion design，又會欣賞布料、計設等細節，所以其實我好享受睇騷，難得可以去巴黎及米蘭，現在我先到米蘭，遲些會到巴黎，開心難行寓工作於娛樂，可以當放假，吃了很多美食，遊覽很多地方及歷史古跡，希望可以去多些地方打咭留念。希望將來每季都可以去睇騷，當然在不用拍電影時，自己真的很喜歡fashion，所以才留在時裝界與不同品牌合作。」