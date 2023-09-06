王丹妮與玄彬同枱食飯高呼成就解鎖 譚旻萱與陳昊森拍咀戲：因鼻高卡住咗(附訪問片)

王丹妮(Louise)與譚旻萱(Mandy)今日於尖沙咀出席時裝品牌概念店的開幕活動，兩人與兩位男神Edan(呂爵安)和Jeffrey(魏浚笙)同場，大談向各地男神收割的成果。早前成功與玄彬合照的Louise，大讚玄彬有求必應very nice，問到丈夫羅孝勇可有呷醋時，她笑言，「佢知我好鍾意玄彬的戲，所以祝福我攞到合照，原來可以同枱食飯，一齊打golf，真係成就解鎖！」問到下個集郵目標時，Louise自爆將接拍海外製作的劇集，需要離港半年拍攝，「都有很多靚仔參與，不過我的終極目標係見老公！」

下個集郵目標許光漢

最近與台灣男神陳昊森合作拍戲的Mandy直言，很想跟同樣靚仔到令人討厭又好戲的許光漢合照，豈料Louise即興奮表示：「我集咗喇！」Mandy聞言非常葡萄：「做人呢，唔好去到咁盡，留返條後路！」Mandy不忘分享與陳昊森拍咀戲的體驗，兩人坐在籃球場培養情緒，Mandy表示，「佢拍咀戲的經驗較多，所以我都有問佢點樣可咀得靚啲，冇咁緊張，我哋搞笑地用手模擬，都好順利完成。」她續說：「其實今次都錫得耐，開始時大家都順住感覺，但由於我哋兩個鼻都比較高，好似有啲卡住咗，點算呢？過程係浪漫中帶點有點有趣。」