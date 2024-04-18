王丹妮赴多明尼加拍劇逾150日 跟老公羅孝勇重聚自揭迷上張孝全

王丹妮(Louise)成功衝出香港，夥拍張孝全、鮑起靜、Mauricio Henao等合演由台裔美籍導演陳駿霖首部執導電視劇《Coolie》，經過近五個月拍攝後，該部全英語對白的劇集終於殺青，Louise從多明尼加共和國返港出席日前的金像獎頒獎禮，與《毒舌大狀》的團隊一起分享獲得「最佳電影」的喜悅。 近日Louise更收到《Coolie》監製通知該劇正在康城舉行的MIPTV賣片活動中，廣受買家歡迎，令她更期待透過此劇讓國際觀眾認識自己。完成這次漫長拍攝之旅後，Louise忍不住說：「終於可以同另一半Sheldon(羅孝勇)重聚；因為五個月前完婚後才兩天，還來不及渡蜜月，我便要飛往多明尼加共和國開工。跟囡囡和老公分開兩地，想死我了！」三個幾星期前，Louise曾特地返香港拍攝金像獎特刊，趁機陪囡囡雅念玩了兩日再趕返巴拿馬完成最後拍攝，直至日前才正式煞科回港。她直指今次到多明尼加拍劇五個月，是自己有史以來最長一次遠行工作，令她非常掛念老公Sheldon和囡囡，Louise稱：「以前出門做嘢最多三個月之後就會返香港唞一唞，之後先再去第二度。但今次時間就再耐啲，honeymoon都無就同Sheldon say goodbye，到而家都未見到面，只靠視像變咗網戀，下星期Sheldon有一個禮拜假期可以返香港，我哋終於隔咗五個月之後再見面，所以好期待！」

帶鮑姐方平到處遊覽 除了老公和女兒之外，身在外地Louise最掛念就是香港的美食，並分享當地人的飲食口味說：「好掛住牛雜河，辣嘢同埋米線，因為嗰邊冇，當地人唔鍾意食辣，反而啲嘢食好鹹，好似成樽鹽倒瀉咗咁…又或者啲嘢飲好甜，半杯都係糖…哈哈。」Louise很幸運遇上友善的劇組，讓她輕鬆地過了五個月的拍攝，又可跟鮑起靜和張孝全偷師演技，Louise先大讚男神張孝全，指自己已被圈粉：「平時我哋兩個都係比較文靜少少比較怕醜嘅人，但係孝全個人非常好，亦都好Humble(謙虛)。拍攝嘅時候兩個人感覺都幾有默契 ，所以我哋嘅場口其實大部份時間都拍得好順利。現場拍攝團隊入邊嘅女士們全部都俾佢性格同造型迷倒，佢哋仲即刻搞咗個Fans Club，我都係高級會員！」 至於面對影后級鮑姐，Louise形容興奮多過緊張，自己儼如上了堂演技進修班：「我同鮑姐合作拍攝嘅時候真係完全見證到乜嘢係『快靚正』 ！一秒就入戲！所以拍攝當下我只係focus努力做好表演，唔記得咗緊張。」此行鮑姐丈夫方平都有同行陪拍，Louise更主動做小導遊帶兩位一齊到處遊覽。