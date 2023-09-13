王丹妮首次拍旅遊綜藝 遊四國挑戰水中坐禪治癒心靈

早前王丹妮（Louise）出發到日本四國拍攝旅遊節目《四遊記》，首次拍攝綜藝的她直言：「心情既緊張又興奮，監製及導演都好鼓勵我，所以我都叫自己放鬆心情，盡量享受當下每一刻。」今趟日本之旅雖然是Louise相隔兩個月再次到訪，不過卻是她首次踏足四國，相比起以往去東京、大阪、京都遊玩，主攻美食兼行街的她覺得今次有非一般的體驗，她說：「好似尋回最基本的自己，開心能夠更加深入地了解自己。其次又可以趁機好好休息、親親大自然，今趟旅遊對我來說是個全新的體驗。」

在四國的旅程中，Louise有許多不同的感受，尤其是去寺廟體驗，她指：「原來水中坐禪感覺非常涼爽，有雀叫聲、流水聲、吹動樹葉的聲音等，在大自然的聲音中令我更加能夠聆聽自己的聲音，享受當下。」此外Louise還提及另一個摸黑體驗，她坦言：「本來感到很害怕，但一直行下去時，令我更加堅信要相信自己，只要繼續往前走就會到達想去的終點、見到曙光。這些都是平時在香港較難接觸到的體驗，相當開心及感恩有機會作出嘗試。」經過今次治癒心靈之旅程後，Louise更加覺得人不應令自己負壓過重，累積過多壓力才想辦法舒壓很容易便會壓力爆煲。她提議：「當遇到困難及壓力時，應尋找自己喜歡的事物、靜下心來聆聽喜歡的音樂、去郊外休息一下，保持自己的身心靈健康。」

最後，Louise指跟拍檔黃德斌相當合拍，過程寫意、開心及輕鬆，二人都有講有笑，相信會有不錯的效果。此外，一向愛錫家人的Louise在拍攝期間都有想念家人，空閒時都會傾電話、影靚相及美食給他們看，她笑言：「雖然我身在日本，但仍然很清楚大家的行程，溝通非常緊密，希望下次再來四國的話都會想帶他們一齊遊玩。」《四遊記》於9月18日起逢星期一至五晚上9點在HOY TV播出。