王力宏拉斯維加斯復出騷 寫歌贈愛兒 無死角呈現音樂才華

Leehom演唱會上用「中阮」邊彈邊唱《心中的日月》和《在那遙遠的地方》。

因為與太太李靚蕾的婚姻出問題，導致停工逾年的王力宏，得超級經理人寬姐(邱瓈寬)幫助，於拉斯維加斯Resoerts World Theatre舉行演唱會《ONE Leehom Wang 一個 王力宏 》，他不負眾望獻出《我們的歌》、《龍的傳人》等名曲，更即席玩奏中阮、鋼琴、吉他、小提琴等多種樂器顯身價。

Leehom清唱《你不在》開始，看見台下滿滿的觀眾，他首度吐露這些日子以來的心情：「你們在嗎？我有想過，如果我重新站在這個舞台上，我們會不會再見面？」，「因為人生中，總是有摔倒的時候，有時候摔得輕，有時候摔得重。在過去的一年，對許多人來說，應該不容易吧？像我去年，就不太容易。」「如果生命可以改變的話，幸或不幸，我都虛心接受……謝謝你們都在。」全場歌迷為Leehom打氣，大喊：「我們都在！」

歌迷遠渡重洋力撐Leehom

演唱會上，Leehom首次唱出寫給孩子們的新歌《想見就能相見》，彷彿是爸爸對自己的小孩說睡前故事，真摯動人，也唱出對孩子們的思念；唱另一首新歌《ONE一個》前，他說：「許多的『一個』，加起來就是『每一個』，因為我經歷過這些事，我想，這『一個』新的我，會更懂得『每一個』你。如果這個世界曾讓你失望，願我們溫柔相待，懷抱信念、希望、愛。」歌迷大喊回應：「我們不會讓你失望！」

Leehom演奏曲共20首歌曲，完美呈現音樂才華，唱吧最後一首encore曲《Kiss Goodbye》，他數度被歌迷熱烈的掌聲打斷，演唱會在他深深鞠躬的答謝中結束，掌聲久久不散，一切盡在不言中。Leehom退場後，場燈亮起，樂迷不願散去，用行動證明「Leehom從來不是一個人。」