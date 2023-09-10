王力宏提婚變醜聞引聖經自勉　小巨蛋舞台上感謝歌迷支持

記者陳曉涵／採訪報道
王力宏攜《ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會》回歸台北小巨蛋，在漆黑舞台中清唱〈你不在〉開場，回到家鄉開唱，他忍不住哽咽喊話粉絲：「走着走着，有些人就不在了。但是，你們都在！」
表示真相不是那麼重要
王力宏也主動提起近日的婚變新聞，自我解嘲說：「至於『最近發生的事』，你們甚至知道得比我還要多，我做過甚麼，連我自己也是看新聞才知道的。」這時，觀眾紛紛報以熱烈的掌聲，為他加油打氣。
他還語帶無奈表示真相不是那麼重要，真話也沒有那麼重口味，流量最重要。最後他忍不住感性感謝台下近萬名粉絲：「是你們給我勇氣，我會為了我愛的音樂、為了愛我的人搏鬥，哪怕這是一個人獨自的戰役。」
似透過「祈禱文」反映近日心境
接下來王力宏走到鋼琴自彈自唱〈Can You Feel My World〉、〈不要害怕〉，其中他還場〈不要害怕〉特別改編，加了一段「祈禱文」：「當你跌到谷底，有人背叛你的時候。當你無所適從，背負重擔的時候，當你有理說不清的時候，當你走在死蔭的幽谷，當你沒有做甚麼，但做甚麼都不對的時候。當你選擇活下去的時候，當你決定原諒傷害你的人的時候，當你祝福他，幫他禱告的時候。」
現場頓時成為大型布道會場，最後他還引用《聖經·羅馬書》「患難生忍耐、忍耐生盼望，盼望必不至於落空」自我鼓勵也鼓勵大家：「那就沒有什麼！沒有什麼好害怕的。」似乎透過「祈禱文」反映近日心境，而唱到〈落葉歸根〉時，他也忍不住當場落淚。
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