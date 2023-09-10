王力宏提婚變醜聞引聖經自勉　小巨蛋舞台上感謝歌迷支持

王力宏第五次攻上小巨蛋開唱，找來自世界各地的神級般的樂手，回到音樂的初始地台北，一開場他就一度哽咽感性說，「走著走著，有些人就不在了。但是，你們都在！」他感性透露在小巨蛋有很多共同的回憶，「台北是我的夢的開始，也是我出道的地方，我們在小巨蛋有許多共同的回憶。」王力宏也主動提起近日的婚變新聞，自我解嘲說：「至於『最近發生的事』，你們甚至知道得比我還要多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道的。」這時，觀眾紛紛報以熱烈的掌聲，為他加油打氣。

記者陳曉涵／採訪報道

王力宏攜《ONE Leehom Wang一個王力宏演唱會》回歸台北小巨蛋，在漆黑舞台中清唱〈你不在〉開場，回到家鄉開唱，他忍不住哽咽喊話粉絲：「走着走着，有些人就不在了。但是，你們都在！」

表示真相不是那麼重要

王力宏也主動提起近日的婚變新聞，自我解嘲說：「至於『最近發生的事』，你們甚至知道得比我還要多，我做過甚麼，連我自己也是看新聞才知道的。」這時，觀眾紛紛報以熱烈的掌聲，為他加油打氣。

他還語帶無奈表示真相不是那麼重要，真話也沒有那麼重口味，流量最重要。最後他忍不住感性感謝台下近萬名粉絲：「是你們給我勇氣，我會為了我愛的音樂、為了愛我的人搏鬥，哪怕這是一個人獨自的戰役。」