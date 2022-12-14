王力宏重回台北小巨蛋 寬姐：一切都有可能

《一個王力宏》演唱會是LeeHom至去年宣布休息1年後的復出作，見他在宣傳短片中手持吉他，寬姐解說：「LeeHom拿的吉他很特別，是歌迷彩繪的。他最近都在練習樂器，他說是『Reunion樂器同學會』，他的3個老朋友是吉他、小提琴與鋼琴。鋼琴是『歌劇女神』知名女高音歌唱家瑪麗亞·卡拉(Maria Callas)絲使用過的鋼琴，除了這件古董不能運過去之外，LeeHom的其他『老朋友』吉他與小提琴都會陪他演出。」

LeeHom 會 拉小提琴

寬姐指，《ONE LeeHom Wang 一個王力宏》演唱會，強調的是音樂性，LeeHom會在show裡拉起小提琴，「這把提琴是他從高中開始就一直帶在身邊的，過往的錄音與現場演出，有小提琴的部分都會用到它。2023的演出是力宏全新的曝光，他還會表演很特別的一種中樂樂器。」寬姐稱，拉斯維加斯不只是LeeHom復出首站，之後會回到亞洲，問她LeeHom會否回到台北小巨蛋，寬姐開玩笑說：「很多人都有興趣，你們也許可以問問葛姐(娛樂公司圓頂大嘉主理人)，她跟我說，一切都有可能。」