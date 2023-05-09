王力宏、陶喆婚禮獻唱《Forever Love》 網民諷刺：找錯人唱錯歌了

記者郭竹倩／綜合報道
王力宏與前妻李靚蕾自2021年底爆出婚變風波後，沉寂1年多宣告復出，雖官司尚未落幕，但他近日返台出席好友婚禮，與陶喆罕有合體獻唱，為一對新人合唱《Forever Love》，但兩人都曾陷桃色糾紛，難怪被網民嘲諷。
陳建州（黑人）8日在社交平台po出參加好友婚禮的影片，現場邀來兩大金曲歌王：王力宏和陶喆擔任婚禮歌手，黑人開心分享歌王們合體高唱《Forever Love》的影片，並寫下：「2大天王久違的合唱～～〈Forever Love〉」只見影片中，二人唱得相當投入，王力宏唱到最後更獻吻陶喆，開心直呼：「送你們永永遠遠『Forever Love』」。
王力宏唱到最後獻吻陶喆。（圖／翻攝自陳建州FB）
網民嘲諷：他倆該唱《Forever Make Love》
不過，由於王力宏近年爆出婚變，而陶喆過去也曾被爆偷食，因此被許多網民留言調侃：「唱歌真的很厲害，但確定他們適合出現當婚禮歌手嗎」、「2個人唱的是《Expired Love》」、「確定結婚找這2個人沒毛病嗎」、「確定是獻上祝福？」、「這2人唱《Forever Love》好諷刺」、「請鬼唱藥單」、「出軌渣男唱《Forever Love》」、「好可怕的祝福」、「好聽是好聽～還是覺得哪裡怪怪的」、「新郎應該很羨慕2位前輩」、「他倆該唱《Forever Make Love》才對」、「我如果是新娘的話，怎麼感覺有點觸霉頭」。
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