王力宏、陶喆婚禮獻唱《Forever Love》 網民諷刺：找錯人唱錯歌了

網民嘲諷：他倆該唱《Forever Make Love》

不過，由於王力宏近年爆出婚變，而陶喆過去也曾被爆偷食，因此被許多網民留言調侃：「唱歌真的很厲害，但確定他們適合出現當婚禮歌手嗎」、「2個人唱的是《Expired Love》」、「確定結婚找這2個人沒毛病嗎」、「確定是獻上祝福？」、「這2人唱《Forever Love》好諷刺」、「請鬼唱藥單」、「出軌渣男唱《Forever Love》」、「好可怕的祝福」、「好聽是好聽～還是覺得哪裡怪怪的」、「新郎應該很羨慕2位前輩」、「他倆該唱《Forever Make Love》才對」、「我如果是新娘的話，怎麼感覺有點觸霉頭」。

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