王卓淇被指撞樣屯門娜娜 秒曬長腿照及素顏影片力證無整容

「屯門娜娜」董幸兒於TVB歌唱真人騷《中年好聲音》首集（27/11）登場，不過半鹹半淡嘅廣東話加上唔記得歌詞，聽到評判肥媽皺晒眉頭，最終未獲任何一盞燈，被即時淘汰。屯門娜娜當日以露腰裝扮、紮上兩邊髮髻造型出戰；有網民就表示屯門娜娜與2014年港姐亞軍王卓淇（Erin）撞樣，更指王卓淇對比選港姐時期，個樣愈變愈怪，彷如整容變面；王卓淇就於IG作出兩舉動反駁網民。

否認曾經整容

王卓淇去年離巢TVB，轉戰內地做KOL，曾拍片大爆因為當時喺TVB嘅收入唔夠生活，租屋食飯都成問題所以有所決定。王卓淇過去屢被質疑整容，但佢就曾公開否認，又指自己呢輩子都無整過容，只係識得化妝及P圖。對於呢次網民話佢似屯門娜娜及質疑整容，王卓淇於社交平台分享長腿照，並寫道：「看來你們已經忘記我長什麼樣子了，沒關係。我來幫你們回憶一下～」。及後，更大方分享自己嘅素顏片力證自己無整容：「肯定化妝比較好看啦，大家輕踩，但做人最重要自信嘛。謝謝大家還記得我討論我哦，我答應大家以後P圖輕手d（啲）。」王卓淇又表示，上傳影片時被壓縮了不少，感覺更像磨皮，令皮膚變得更好，唔少網民都留言大讚王卓淇素顏好睇，指起碼都認到。

有網民指王卓淇與屯門娜娜撞樣