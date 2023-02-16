王卓淇轉戰內地KOL相隔3年終回港 爆喊拍片講感受惹反感

王卓淇（Erin）2014年勇奪香港小姐亞軍入行，至2021年離巢TVB轉戰內地做KOL，不時拍片分享娛樂圈事件及於TVB所遭遇嘅經歷，曾自爆因為當時喺TVB嘅收入唔夠生活，租屋食飯都成問題所以先離巢。王卓淇日前終於回港，並拍片分享感受，期間更喊得非常激動，鼻涕橫飛，不過一班網民似乎唔受落，集體留言圍插。

王卓淇寫道：「三年沒回香港，遇到了當初給我機會的前輩。回香港了，彷佛隔了一個世紀，自己在內地當了幾年博主，這次再重新遇到當初支持我的前輩，沒想到新節目有機會合作，好感觸。最後有點失態了我這次一定會加油，情緒崩不住了。」 王卓淇於影片中哽咽表示自己啱啱返到嚟香港，見返當初入行幫過佢好多嘅前輩：「唔知點解突然間就喊咗，咩嘢都未講就喊，好似見到啱啱入行嘅自己，好似行咗好遠嘅路，又翻返原點。」講完呢番說話，王卓淇隨即用紙巾將鼻涕抹乾淨。

一班網民覺得王卓淇好扮嘢，就連喊都要拍片，又戴晒有色隱形眼鏡，例如「喊都要拍片，好綠茶嘅感覺」及「最不喜歡一邊哭一邊拍片 還要帶美瞳假」等等。王卓淇就解釋指：「剛剛見完前輩拍的，所以必須化妝見人，請見諒。」

王卓淇之後亦於社交平台出PO表示從前嘅自己好任性，內向又唔識表達，而且唔笑時真係好臭面，感謝所有粉絲。王卓淇又為新節目宣傳：「今日我帶著新節目回來了，3月27 - 4月7日逢星期一至五晚9點，香港hoytv77台，節目《獨家旅行團》。」王卓淇感謝呢個珍貴機會可以令佢重新出發。