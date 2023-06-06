王君馨任《全民造星V》評判 邀1號王鋒18號Owen做處女個唱嘉賓

評判之一的王君馨將於本周三舉行首個個人演唱會《Light It Up G. Racie 王君馨 1st Concert》，去年為追舞蹈夢而參加過大型比賽節目的她，今次成為評判，令她心同感受。作為評判，Grace十分着重參賽者對音樂和演出的熱誠。Grace陪伴這班入圍新一輪《造星V》的參賽者，更特別邀請了1號王鋒及18號Owen賴天恩，為後日在旺角麥花臣場館舉行的個唱擔任嘉賓。

萬歲派珍奶

Grace日前就與王峰及Owen一起綵排，由於二人已在《造星V》內訓練了一段時間，他們到達舞蹈室後，很快就進入狀態，Grace對於他們的進步也感到十分恩惠。為了獎勵二人和一班努力排練的舞蹈員，Grace那天更特別自掏腰包，準備了珍珠奶茶送給大家作為休息時間的小驚喜。為準備今次的演唱會，Grace一直感到壓力，一來是因為對自己的要求很高，二來很擔心自己的歌曲不足夠，擔心觀眾的反應。但皇天不負有心人，Grace演唱會的VVIP門票已經全部售罄。除了自己的歌曲，Grace在今次演唱會也將以不同語言演繹大家熟悉的音樂。